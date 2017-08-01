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Уличное освещение в Архангельске включат 1 августа

В стране
1 августа, 14:43 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 1, августа. /ТАСС

В прошлом году освещение в городе было включено 10 августа

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. МУП "Горсвет" включит во вторник уличное освещение в Архангельске, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Предприятие на основании многолетних наблюдений, а также данных, полученных с момента ввода в работу системы контроля уровня естественной освещенности, переработало график включения и отключения системы наружного освещения", - цитирует пресс-служба директора "Горсвета" Андрея Супалова.

В 2016 году уличное освещение в Архангельске было включено 10 августа. В летнее время в Архангельске и других городах севера Архангельской области уличное освещение по ночам не включают из-за так называемого периода "белых ночей", когда в позднее время светло.

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