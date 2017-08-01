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В начальных классах всех школ Калмыкии до 1 сентября установят парты

В стране
1 августа, 14:42 UTC+3 ТАСС

В республике насчитывается более 160 школ

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ТАСС, 1 августа. Ростовые парты для учеников с первого по пятые классы установят к 1 сентября во всех школах Калмыкии. Об этом во вторник сообщил глава республики Алексей Орлов в ходе видеоконференции с жителями региона.

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В начале общения Орлов отметил, что утром провел рабочее совещание по вопросу обращения жительницы Элисты Ларисы Якуповой в рамках прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Женщина рассказала, что в одной из школ к родителям обратились с просьбой на собственные средства приобрести парты в класс.

"То, что произошло у нас в Калмыкии, и может, происходит по сей день, должно быть искоренено немедленно. Лариса Якупова сделала правильно, что отказалась от покупки парт. Хочу сказать всем, что также, как и в прошлом году, школьники республики будут обеспечены учебными пособиями. Я уже не говорю про ростовые парты. Они для учеников начальных классов - с 1 по 5 классы - будут установлены к 1 сентября этого года во всех, а их более 160, школах республики", - заявил Орлов.

Лариса Якупова на встрече с главой Калмыкии рассказала, что в ее семье трое детей, самый младший идет в первый класс, есть и финансовые проблемы. Поэтому, когда классный руководитель заявил, что нужно купить парты в класс, женщина сразу же отказалась. Причем она это сделала одна из всего класса.

В понедельник президент РФ на встрече с Орловым заявил, что недопустимо требовать от родителей школьников покупать учебники или мебель для образовательных учреждений. Проверку по данному факту уже проводит СК России по Калмыкии и региональное Министерство образования и науки.

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