Белые ночи, "лысый водяной" и подводная коса: как добывают водоросли на Белом море

Добыча морских водорослей в промышленных масштабах — явление редкое, в России этим занимаются только на Дальнем Востоке и на Соловецких островах в Белом море. Корреспондент ТАСС побывал на Архангельском опытном водорослевом комбинате на Соловках, который в будущем году отметит свой вековой юбилей и который является одним из немногих предприятий, где добывают природные водоросли, а не выращивают их искусственно, к тому же только здесь их перерабатывают сразу и для фармацевтики, и для косметической отрасли, и для пищевой промышленности.

"В нашей стране водоросли добывают на Дальнем Востоке и здесь. У нас по сравнению с дальневосточными водорослями немножко разное содержание альгиновой кислоты. Наши водоросли более насыщены ею, поэтому очень ценятся именно водоросли, добытые на Соловках", — рассказывает исполнительный директор комбината Алексей Коротенков.

В этот момент он вместе с корреспондентом ТАСС осматривает заготовительный участок на острове Малая Муксалма Соловецкого архипелага.

Развернуть Заготовительный участок на Архангельском опытном водорослевом комбинате © Сергей Бобылев/ТАСС Заготовительный участок на Архангельском опытном водорослевом комбинате © Сергей Бобылев/ТАСС

"Мы сами добываем, сами перерабатываем. Мы идем по трем линиям: фармацевтика, пищевое направление — производство добавок в пищу в виде сухого фукуса или ламинарии и косметическое направление. Если брать мировую практику работы с водорослями, то мы единственный завод в мире, который сосредоточил все три направления в одной точке", — говорит Коротенков.

На предприятии добываются двух-трехлетние морские водоросли, содержащие максимальное количество альгиновой кислоты и маннита, которые используются для производства фармацевтического сырья. В этом возрасте водоросли также максимально насыщены уникальными полисахаридами, макро- и микроэлементами, аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами и витаминами. Комбинат производит альгиновую кислоту и альгинаты. Готовая продукция продается в России, Германии, Франции и США. Сырье комбинат не продает.

Как косят водоросли

Продолжительность сезона добычи ценнейших по своим свойствам беломорских водорослей у побережья Соловецких островов во многом зависит от погодных условий и длится от трех с половиной до четырех месяцев. "Промысел обычно начинается с середины июня и продолжается примерно до конца сентября, все зависит от погоды. В этом году было очень позднее лето, мы долго не могли нормально приступить к работе. Бывает, в плохую погоду просто невозможно выйти в море", — рассказывает Коротенков.

Развернуть Добыча водорослей ручным способом © Сергей Бобылев/ТАСС Добыча водорослей ручным способом © Сергей Бобылев/ТАСС

Заготовители водорослей выходят в море на специальных лодках — карбасах, которые традиционно использовались поморами на протяжении многих веков. Водоросли добывают ручным способом с глубины пять-шесть метров. Их косят драгами — обрезанными косами, к которыми приварены гвозди. Вглядываясь в воду, заготовители выбирают подходящие растения, обрезают их, погружая косу, а затем вытаскивают и развешивают по бортам лодки.

"В отличие от принятой в других странах практики, где водоросли производят при помощи искусственного выращивания и собирают с применением техники, мы добываем дикие водоросли — то, что сама природа дает. У нас ручной способ сбора, полностью безопасный для этой водоросли и для природы", — подчеркивает Коротенков.

Развернуть Выгрузка водорослей с помощью крана © Сергей Бобылев/ТАСС Выгрузка водорослей с помощью крана © Сергей Бобылев/ТАСС

Набрав нужное количество водорослей, заготовители возвращаются к берегу и с помощью кранов выгружают свою добычу, уложенную в сети. На этом смена не заканчивается. Собранные водоросли нужно обязательно сразу развесить на сушилки — "вешала". Эти простые сооружения, состоящие из деревянных опор и прикрепленных к ним крючков из огромных гвоздей, стоят вдоль всей прибрежной полосы острова.

"Водоросли успевают высохнуть за сутки, иногда требуется до трех дней. Самая большая опасность в процессе сушки водорослей — это дождь, туман и северный ветер, который приносит влагу. Пресная вода вымывает полезные вещества, прежде всего маннит. Если заходит дождь, нужно накрывать водоросли тентами либо срочно снимать их и убирать", — говорит руководитель комбината.

По его словам, в дальнейшем планируется поставить сушильные установки, чтобы снизить риск потери ценного сырья.

Работа вдали от цивилизации

На четырех заготовительных участках комбината в разных частях Соловецкого архипелага и у берегов Карелии работают 70 человек. Заготовители приезжают на острова на летний сезон, зимой поселок пустует. "Живут здесь не постоянно, только четыре месяца в году. Приезжают работники из Украины, Белоруссии, из российских регионов — Архангельской области и других, некоторые приезжают даже из Краснодарского края", — рассказывает Коротенков.

Развернуть Остров Малая Муксалма © Сергей Бобылев/ТАСС Остров Малая Муксалма © Сергей Бобылев/ТАСС

"Основной костяк составляют примерно 20% опытных мастеров, на которых держится производство, а остальные 70–80% — это новички. Бывает, что у кого-то плохо получается, не всякий готов работать в таких рискованных условиях", — отмечает он. Жителям южных регионов трудно привыкнуть не только к погодным условиям, но и к необычной для них фауне.

На Соловках рассказывают, как один работник, приехавший с Украины, впал в панику, увидев вынырнувшего у его лодки тюленя и приняв его за водяного — лысого усатого старика. Ластоногие обитатели Белого моря совершенно не боятся заготовителей водорослей — они продолжают отдыхать на каменных нагромождениях, даже когда вблизи проходит лодка с мотором, а иногда сами подплывают к карбасам, выныривая около них.

Сезонные работники обеспечиваются питанием и временным жильем в прибрежном поселке. "Некоторые приезжают сюда с семьями. Как правило, они показывают самые хорошие результаты по заготовке", — рассказывает Коротенков.

Развернуть Временное жилье одного из заготовителей © Сергей Бобылев/ТАСС Временное жилье одного из заготовителей © Сергей Бобылев/ТАСС

Жены заготовителей работают в столовой, помогают сушить водоросли, обустраивают быт. Суровый северный климат и короткое лето не позволяют им заниматься сельским хозяйством в полной мере, но жители поселка стараются выращивать хотя бы самые простые овощи и зелень — огурцы, редис, петрушку.

Электричество в поселке вырабатывает генератор, который включают по графику или в случае необходимости. Водопровода нет, в домах печное отопление. "Для такой модели производства бытовые условия нормальные, остальное зависит от человека", — считает Коротенков.

Рабочий график задает погода

Оплата труда заготовителей полностью сдельная. "Мы подняли закупочную цену с 23 рублей до 30 рублей за 1 кг сухих водорослей", — говорит Коротенков.

Один мастер может сдать до 10 тонн водорослей за сезон, рекорд — 11 тонн. Общий объем добычи водорослей за сезон составляет около тысячи тонн. Из этого получается в сухом виде порядка 160–180 тонн.

Развернуть Сушка собранных водорослей © Сергей Бобылев/ТАСС Сушка собранных водорослей © Сергей Бобылев/ТАСС

"Была бы у нас Африка, можно было бы больше собрать, просто погодные условия не позволяют — выходить получается не каждый день, иногда приходится простаивать несколько дней из-за непогоды. Из 120 дней в сезоне 60 нормальных рабочих. Профессионалы иногда могут выходить в штормовую погоду, так что у них получается до 80 раз", — рассказывает мастер-заготовитель водорослей Евгений.

Наверстывать время, упущенное из-за непогоды, позволяют светлые северные ночи. В хорошую погоду в сезон белых ночей заготовители выходят на промысел два раза в сутки. В июне и июле ночь на Белом море практически не наступает: даже когда солнце ненадолго уходит за горизонт, небо остается светлым, а вода в ясную погоду просматривается как днем — до дна.

Развернуть Ночной сбор ламинарий © Сергей Бобылев/ТАСС Ночной сбор ламинарий © Сергей Бобылев/ТАСС

Помимо хорошей погоды, работникам нужно ждать часов отлива на море. "Выходить нужно по малой воде. В отлив водоросли легко рассмотреть, а когда полная вода, их не видно. Здесь получается две воды в день", — пояснил директор комбината.

По его словам, уровень воды может за день меняться на три метра.

Безотходное производство

Высушенные водоросли отправляют на переработку на комбинат в Архангельск. "Схема такая, что мы с июня по конец сентября добываем сырье, а с октября по май его перерабатываем. Мы собираем водоросли, высушиваем и уже в тюках по 20 кг перевозим на перерабатывающий завод", — объясняет Коротенков.

"Суть переработки заключается в экстракции, есть несколько вытяжек. Водоросли закладываются в реактор, первая экстракция получается за счет спирта, из нее выделяется маннит. Вторая экстракция — альгинаты", — рассказывает он.

Развернуть Сбор водорослей перед перевозкой на перерабатывающий завод © Сергей Бобылев/ТАСС Сбор водорослей перед перевозкой на перерабатывающий завод © Сергей Бобылев/ТАСС

Основные субстанции из бурых водорослей — концентрат ламинарии (используется для производства БАД и косметических средств), медные производные хлорофилла (широко используются в медицине и косметологии), альгиновая кислота и ее соли (используются в фармацевтической и других отраслях промышленности) и маннит (фармацевтическая субстанция, которая входит в перечень жизненно важных необходимых лекарственных средств).

По словам Коротенкова, производство полностью безотходное.

"При помощи щелочи и спирта вытягиваются те компоненты, которые нужны. Сухое сырье, которое остается, просто измельчается и используется как пищевая добавка, в том числе в кормах для животных", — сказал директор комбината.

Екатерина Андреева