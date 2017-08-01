Число пользователей портала госуслуг в Адыгее за год выросло в 2,5 раза

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МАЙКОП, 1 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Число жителей Адыгеи, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг, за минувший год возросло более чем в 2,5 раза и составляет 35,7% населения республики, сообщил во вторник ТАСС министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза.
"Благодаря порталу сейчас обеспечена возможность оказания в электронном виде 59 государственных услуг и 51 муниципальной услуги, его востребованность среди жителей республики за 2016 год выросла в 2,5 раза. Люди поняли, насколько комфортно и оперативно они могут решить свои проблемы. По доле граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, Адыгея занимает 44-е место среди регионов РФ, а в рейтинге субъектов по качеству оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде - одиннадцатое место", - сказал он.
Министр также пояснил, что спрос населения на госуслуги в режиме "одного окна" постоянно растет, за 2 последних года он увеличился на 63%. Если еще в 2014 году МФЦ республики было предоставлено 156 тыс. услуг, то к началу текущего года эта цифра выросла до 423 тыс. Расширяется и перечень госуслуг, в частности, жители благодаря МФЦ могут получить водительское удостоверение, майкопчане - российский паспорт. В будущем году к этому списку добавится возможность оформления в МФЦ и заграничного паспорта.
"В списке наиболее востребованных услуг из федерального перечня - услуги территориальных органов Россреестра и Кадастровой палаты, миграционной и налоговой служб. Среди региональных - услуги по социальному обеспечению, оформлению детских пособий, услуги по линии жилищно- коммунальных служб", - добавил Мирза.
В сеть МФЦ в Адыгее входят главный офис, 10 филиалов, 40 территориально-обособленных структурных подразделений. По данным системы "Ваш контроль", качеством работы многофункциональных центров в регионе удовлетворены более 97% обратившихся, тогда как показатель, установленный законом, - не менее 90%.