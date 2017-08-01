Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число пользователей портала госуслуг в Адыгее за год выросло в 2,5 раза

В стране
1 августа, 17:43 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

В сеть МФЦ в Адыгее входят главный офис, 10 филиалов, 40 территориально-обособленных структурных подразделений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 1 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Число жителей Адыгеи, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг, за минувший год возросло более чем в 2,5 раза и составляет 35,7% населения республики, сообщил во вторник ТАСС министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза.

"Благодаря порталу сейчас обеспечена возможность оказания в электронном виде 59 государственных услуг и 51 муниципальной услуги, его востребованность среди жителей республики за 2016 год выросла в 2,5 раза. Люди поняли, насколько комфортно и оперативно они могут решить свои проблемы. По доле граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, Адыгея занимает 44-е место среди регионов РФ, а в рейтинге субъектов по качеству оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде - одиннадцатое место", - сказал он.

Министр также пояснил, что спрос населения на госуслуги в режиме "одного окна" постоянно растет, за 2 последних года он увеличился на 63%. Если еще в 2014 году МФЦ республики было предоставлено 156 тыс. услуг, то к началу текущего года эта цифра выросла до 423 тыс. Расширяется и перечень госуслуг, в частности, жители благодаря МФЦ могут получить водительское удостоверение, майкопчане - российский паспорт. В будущем году к этому списку добавится возможность оформления в МФЦ и заграничного паспорта.

"В списке наиболее востребованных услуг из федерального перечня - услуги территориальных органов Россреестра и Кадастровой палаты, миграционной и налоговой служб. Среди региональных - услуги по социальному обеспечению, оформлению детских пособий, услуги по линии жилищно- коммунальных служб", - добавил Мирза.

В сеть МФЦ в Адыгее входят главный офис, 10 филиалов, 40 территориально-обособленных структурных подразделений. По данным системы "Ваш контроль", качеством работы многофункциональных центров в регионе удовлетворены более 97% обратившихся, тогда как показатель, установленный законом, - не менее 90%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
24
От Тихого океана до Балтийского моря: в России отметили День ВМФ
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
Темы дня
Новости партнеров
Реклама