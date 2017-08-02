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Два новых аэровокзала появятся в Приморье до конца года

В стране
2 августа, 8:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, августа. /ТАСС

Предполагается, что они будут введены в строй в октябре

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ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Два новых аэровокзала откроют в отдаленных районах Приморья для развития региональной маршрутной авиасети. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации Приморского края.

"Накануне были заключены договоры на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в поселке Восток Красноармейского района и строительство двух служебно-пассажирских зданий в поселке Восток и поселке Светлая Тернейского района", - говорится в сообщении.

Предполагается, что новые аэровокзалы будут введены в строй в октябре, что позволит начать в эти населенные пункты регулярные авиарейсы.

Все работы осуществляются по региональной программе по развитию транспортного комплекса из средств краевого бюджета. Она реализуется с 2014 года, когда после 20-летнего перерыва в регионе возродили малую авиацию. В настоящее время региональная сеть представлена 13 маршрутами, в том числе в самые отдаленные районы севера Приморья.

За три года пассажиропоток на местных линиях вырос более чем в 10 раз. Если в самом начале работы на региональных маршрутах было перевезено около 2,7 тыс. пассажиров, то в 2016 году - уже больше 30 тыс.

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