Чилингаров: депутаты и сенаторы отправятся на атомном ледоколе в Арктику

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Представители Совета Федерации и комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока примут участие в арктической конференции, которая пройдет на борту ледокола в водах Северного Ледовитого океана. Об этом в интервью ТАСС рассказал полярный исследователь, герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров.

"Дума и ее комиссия по проблемам Крайнего Севера будет серьезно к этому относиться. Даже в период отпуска, бригада депутатов Госдумы едет на атомном ледоколе в Арктику в этом августе. А от Совета Федерации согласился Константин Косачев и кто-то еще", - поделился планами собеседник агентства.

Арктическая конференция приурочена к 40-летию покорения Северного полюса надводным кораблем "Арктика". Депутаты и парламентарии проведут 10 дней в море, за это время ученые и исследователи Арктики расскажут им о проблемах региона.

Артур Чилингаров 10 лет назад с командой коллег совершил погружение на батискафах "Мир-1" и "Мир-2" на дно Северного Ледовитого океана, в точке географического Северного полюса. Это была первая подобная экспедиция, исследователи установили титановый флаг России на дне океана.