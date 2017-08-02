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Чилингаров: депутаты и сенаторы отправятся на атомном ледоколе в Арктику

В стране
2 августа, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Они проведут в море 10 дней. За это время ученые и исследователи Арктики расскажут о проблемах региона

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Представители Совета Федерации и комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока примут участие в арктической конференции, которая пройдет на борту ледокола в водах Северного Ледовитого океана. Об этом в интервью ТАСС рассказал полярный исследователь, герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров.

Интервью

Артур Чилингаров

Артур Чилингаров: я надеюсь, скоро спор вокруг Арктики разрешится

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"Дума и ее комиссия по проблемам Крайнего Севера будет серьезно к этому относиться. Даже в период отпуска, бригада депутатов Госдумы едет на атомном ледоколе в Арктику в этом августе. А от Совета Федерации согласился Константин Косачев и кто-то еще", - поделился планами собеседник агентства.

Арктическая конференция приурочена к 40-летию покорения Северного полюса надводным кораблем "Арктика". Депутаты и парламентарии проведут 10 дней в море, за это время ученые и исследователи Арктики расскажут им о проблемах региона.

Артур Чилингаров 10 лет назад с командой коллег совершил погружение на батискафах "Мир-1" и "Мир-2" на дно Северного Ледовитого океана, в точке географического Северного полюса. Это была первая подобная экспедиция, исследователи установили титановый флаг России на дне океана.

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