Чилингаров: Россия может получить права на арктический шельф в 2020 году

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Герой Советского Союза и России, полярный исследователь Артур Чилингаров рассчитывает, что ООН признает права Российской Федерации на арктический шельф в течение ближайших трех-пяти лет. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
"После нашей экспедиции Россия очень активно готовилась ко второй своей заявке на арктический шельф, которую она подала год назад. <…> Дальше решает ООН и комиссия по морскому праву. Это займет три-пять лет, и, если не будет политических игр, то мы, как я считаю, как ученый, получим международные права на Арктику к 2020-2023 году, а это миллион двести километров квадратных", - сказал Чилингаров.
10 лет назад Чилингаров с командой полярных исследователей покорил точку "истинного Полюса", опустившись в батискафах "Мир-1" и "Мир-2" на дно Северного Ледовитого океана в месте пересечения географических меридианов. Экспедиция стала частью программы по изучению принадлежности арктического шельфа и Хребта Ломоносова России.