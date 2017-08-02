В Удмуртии построят ледовую арену на 7,5 тыс. человек

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ТАСС, 2 августа. Власти Удмуртии планируют строительство ледовой арены в Ижевске, которая вместит порядка 7,5 тыс. человек. В настоящий момент ведется поиск инвесторов и земельного участка для строительства, об этом в среду сообщили корресрпонденту ТАСС в пресс-службе Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
"Будущая арена будет вмещать в себя 7,5 тыс. человек. Предполагается, что такая арена поможет не только в развитии спорта, но и в продвижении бизнеса, так как станет универсальной площадкой для проведения концертных, массовых мероприятий", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что строительство обойдется примерно в 2 млрд рублей. Сейчас власти рассматривают все варианты - участки земли как в самом Ижевске, так и за городом. Также, ведется поиск бизнес-партнеров.
"Проект действительно грандиозный, поэтому назвать точные сроки начала и окончания строительства пока затруднительно", - сказали в пресс-службе.