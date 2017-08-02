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Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар в Казани обсудят сохранение культуры и языка

В стране
2 августа, 13:15 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 2, августа. /ТАСС

Съезд пройдет со 2 по 6 августа

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КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. VI съезд Всемирного конгресса татар, участники которого обсудят вопросы сохранения татарского языка, культуры, духовного наследия и развития предпринимательства, начался в среду в Казани. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Традиционно будет заслушан доклад о проделанной работе за пять лет, рассмотрены изменения в Устав организации, обсужден вопрос о создании органа "Милли шура" ("Национальный совет"). Делегаты планируют обсудить вопросы сохранения татарского языка и культуры", - уточнила собеседница агентства.

В первый день работы съезда пройдут дискуссии "Татарский дух: язык и наследие", где обсудят платформы по сохранению и развитию языка и духовного наследия татарского народа, "Татарское предпринимательство и меценатство", "Семья, демография, национальное воспитание" и круглый стол "Музей татарской эмиграции и Портретная галерея татарского народа".

Пленарное заседание состоится 3 августа в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля, где подведут итоги деятельности исполкома конгресса и его общественных структур за прошедшие пять лет. Ожидается, что в работе съезда примут участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар" объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья. Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений.

Впервые съезд был созван указом президента Татарстана 25 лет назад, в июне 1992 года и собирался впоследствии каждые пять лет. VI съезд Всемирного конгресса татар пройдет со 2 по 6 августа 2017 года в Казани, в его работе принимают участие более 1 тыс. делегатов и гостей.

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