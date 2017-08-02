Уборка зерновых в Татарстане началась на две недели позже из-за непогоды

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КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Уборка урожая зерновых культур в Татарстане началась с задержкой примерно в две недели от традиционных сроков из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
"Уборка в этом году будет непростой, потому что вместо середины июля, как в прошлые годы, мы приступаем к ней в первой декаде августа, с задержкой на две недели. Даже дни у нас стали короче на целый час, что отнимает эффективное время уборки", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Ахметова.
При этом ряд районов Татарстана уже приступил к уборке зерновых и масличных культур. Сегодня убрано зерновых с 1,3 тыс. га. Валовой сбор составляет почти 6 тыс. тонн, урожайность - 44,3 центнера с гектара, в основном это яровой ячмень и озимая пшеница.
Республике предстоит убрать 1,7 млн. га площадей, 1,5 млн. га из которых зерновые. На уборке будет задействовано 3,4 тыс. комбайнов.
Как сообщал ТАСС, всего в Татарстане в 2017 году планируется собрать 4,7 млн тонн зерна. Это на 10% больше уровня прошлого года.