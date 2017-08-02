ЕГЭ на татарском, халяльные турмаршруты и кино обсудили участники конгресса в Казани

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар, который начал работу в Казани, предложили создать платформу по сохранению родного языка, музей татарской эмиграции и развивать туристические халяльные маршруты. Кроме того, татарские предприниматели планируют снять фильм для воспитания патриотизма.

Татарский язык

Сохранение татарского языка - основной вопрос, которому делегаты уделили особое внимание. На одной из панельных сессий они предложили разработать комплекс мер по обучению языку.

"Эта платформа обозначает комплекс действий по сохранению языка. После съезда работа будет проводиться по введению в действие этой платформы как организующего начала сохранения родного язык во всех сферах жизни. Платформа сейчас разрабатывается", - пояснил председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Кроме стандартных методов, в данную платформу предложили включить исторический квест по изучению языка, молодежные фестивали и ресурсные центры.

"У нас есть интересные проекты - молодежный квест по изучению города с использованием татарского языка, фестиваль "Сенной базар", где представлены работы татарских дизайнеров, ичуги (татарская обувь), калфаки (головной убор), мы там проводим кинопоказы. Также можно при сохранении языка использовать опыт ресурсного центра "Умная фабрика", где собраны идеи татарской молодежи", - сказал во время панельной сессии заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов.

Участники съезда планируют обратиться в Минобрнауки России с предложением разрешить обучающимся в национальных школах сдавать ЕГЭ на татарском языке. По словам вице-президента Академии наук Татарстана Дании Загидуллиной, необходимо создавать национальные школы и университеты, а учителя должны применять в обучении современные технологии, чтобы уроки были интересными.

На съезде представили мобильное приложение "Туган тел" ("Родной язык"), которое призвано в игровой форме обучать детей татарскому языку. Согласно замыслу разработчиков, в настоящее время обучать детей необходимо с помощью мобильных устройств, а игровая форма поможет ребенку быстрее усвоить предмет. На данный момент Министерство образования Татарстана занимается разработкой концепции детского телеканала "Уен-ТВ" (Игра ТВ) на татарском языке.

Халяльный туризм

Как рассказал председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, в 2016-2017 гг. ведомство разработало специальные туристические продукты для татар, которые живут за пределами Татарстана. "Наша цель в том, чтобы узнать, что может привлечь татар, которые живут во всех уголках мира, чтобы для них было это доступно, интересно, чтобы они приезжали все больше. Мы провели с конгрессом татар определенную работу по созданию туристических пакетов для представителей общин", - отметил он.

Это - трехдневные и пятидневные туры по Казани и интересным местам Татарстана, которые включают в себя знакомство с бытом татар, возможность пожить в традиционном доме, где гости могут попробовать блюда национальной кухни, увидеть ремесла, вышивку.

Однако, признался Иванов, пока интерес к этим продуктам не очень высокий. Он призвал участников съезда поделиться мнением о том, что могло бы сыграть ключевую роль для представителей татарских общин в выборе Татарстана в качестве туристической цели.

Почетный член Академии наук Татарстана Разиль Валеев презентовал идею создания музея татарской эмиграции. На сегодняшний день будущий музей получил несколько экспонатов - платок и коврик для намаза от гостьи из Австралии

"Мы намерены создать в Казани музей татарской эмиграции. В нем будет представлена история татар со всей России. Посетители этого музея узнают богатую историю татар и смогут ознакомится с бытом народа", - пояснил он.

В память о татарских героях

Татарские предприниматели намерены развивать культуру через воспитание патриотизма. Для этого они готовят художественный фильм о Герое России, крымской разведчице Алиме Абденановой.

Во время Великой Отечественной войны осенью 1943 года Абденанова в Крыму в составе разведывательной группы добывала сведения о немецких и румынских войсках, которые дислоцировались на Керченском полуострове. Группу раскрыли в феврале 1944 года, все ее члены были арестованы. После пыток и длительных допросов разведчицу в возрасте 20 лет расстреляли в Симферополе в 1944 году.

Член президиума исполкома Всемирного конгресса татар, президент нефтяной компании ООО "Евросибойл" Нурулла Саттаров рассказал, что бизнес готов профинансировать написание сценария фильма. "Но нужны будут еще деньги на создание фильма, мы должны показать, как во время ВОВ сражался татарский народ. Хотелось бы, чтобы мы все вместе, все татары поучаствовали в создании этого фильма", - сказал он.

Всемирный конгресс татар

Всемирный конгресс татар - межрегиональная общественная организация, она объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья. Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений.

Впервые съезд был созван указом президента Татарстана в июне 1992 года, впоследствии он собирался каждые пять лет. VI съезд Всемирного конгресса татар будет проходить со 2 по 6 августа 2017 года в Казани, в его работе примут участие более 1 тыс. делегатов и гостей.