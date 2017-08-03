Летняя смена центра "Сириус-Альтаир" в Дагестане собрала двести одаренных детей

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Летняя смена образовательного центра "Сириус-Альтаир" для одаренных детей в Дагестане стартовала с начала августа. Всего в центре собраны 200 одаренных детей со всей республики, сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки региона.

"Вторая, летняя смена центра "Сириус-Альтаир" в Дагестане стартовала в начале августа, она собрала почти в три раза больше одаренных детей, чем в первую смену - 200 учащихся 7-11-х классов. Они представляют практически все районы и города нашей республики", - сказал представитель ведомства.

По его словам, во вторую смену определено девять программ по направлениям математика, химия, биология, физика, информатика, гуманитарное, инженерное дело, финансовая грамотность и "Мы снимаем кино".

Специальные программы для одаренных детей

"По каждому направлению собрана одна группа по 20 человек. Только по математике - две группы. Все эти программы разработаны специально для одаренных детей в возрасте от 10 до 16 лет, активно принимающих участие в олимпиадах, научных конференциях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, играющих заметную роль в жизни республики", - отметил собеседник агентства.

"В ходе смены в течение двадцати одного дня лучшие специалисты системы образования, ведущие эксперты и ученые в различных областях помогут детям углубить свои знания по выбранным направлениям и задать вектор в выборе дальнейшего профессионального пути", - добавил он.

Задача - объединить детей

В качестве наставников приглашены как дагестанские педагоги, так и специалисты из других регионов России, в том числе из Москвы. "Их задача - объединить этих детей и создать для них максимально комфортные условия, способствующие развитию социальных, коммуникативных, творческих навыков и формированию гармоничной личности", - отметили в Минобрнауки Дагестана.

Инициатива Абдулатипова и Керимова

Ранее ТАСС сообщал, что инициатива создания образовательного центра для одаренных детей в Махачкале принадлежит Рамазану Абдулатипову и члену Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову. Цель центра - выявление и поддержка одаренных детей на уровне довузовского образования, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития в интересах личности, общества и государства.

Центр как творческая лаборатория

Центр является творческой лабораторией, организующей поиск, разработку нового содержания образования, форм и методов по его внедрению, апробации экспериментальных учебных планов и программ. Его деятельность по опыту сочинского центра "Сириус" направлена на повышение заинтересованности родителей и педагогов в выявлении и развитии одаренных детей, а самих детей - в самореализации и профессиональном самоопределении.

Первая, весенняя смена центра "Сириус-Альтаир" прошла с 24 по 30 марта этого года на базе Дагестанского государственного технического университета в Махачкале. Участие в ней приняли 75 одаренных детей из разных уголков Дагестана.

По словам заместителя председателя правительства Дагестана Екатерины Толстиковой, в центре "Сириус-Альтаир" будут заниматься только наукой в отличие от сочинского "Сириуса", где занимаются наукой и спортом. Ранее Толстикова уточнила, что проект "Сириус-Альтаир" будет развиваться в несколько этапов. В итоге планируется строительство нового объекта, который позволит создать инфраструктуру, подобную той, что существует в сочинском "Сириусе".