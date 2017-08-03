Потребители не подавали жалобы в связи с отключением энергии на Дальнем Востоке

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НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 августа. /ТАСС/. Потребители электроэнергии не подавали жалоб и исковых заявлений в результате отключения на Дальнем Востоке, произошедшего на этой неделе, сообщил журналистам в четверг глава "Русгидро" Николай Шульгинов.
"В денежном [эквиваленте] никто [убытки от отключения электроэнергии] не считал, я сегодня выяснял - жалоб от потребителей нет и исков никаких", - сказал он.
Для выяснения причин аварии создана комиссия с участием представителей Ростехнадзора, Минэнерго, представителей "Русгидро". Шульгинов сообщил, что входит в комиссию в качестве эксперта.
По его мнению, энергоавария на Дальнем Востоке не могла произойти из-за появления нового источника в сети.
"Нет, никак, не слушайте таких экспертов никогда. Это непростая авария, как и все, связанные с системными вопросами, поэтому сходу их не проживешь. Ее надо исследовать и расследовать комиссионно", - сказал он.
Во вторник в Хабаровском крае отключились несколько линий электропередачи мощностью 220 кВ и 500 кВ, принадлежащих ФСК. В результате произошло разделение энергосистемы Востока на две изолированные части по сечению "Переход через реку Амур". Из-за аварии были приостановлены поставки электроэнергии в Китай и движение поездов на железнодорожном участке Могоча - Хабаровск.
Без электроснабжения остались потребители Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Забайкальского края.