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Потребители не подавали жалобы в связи с отключением энергии на Дальнем Востоке

В стране
3 августа, 10:56 UTC+3 область) 3, августа. /ТАСС

Для выяснения причин аварии создана комиссия с участием представителей Ростехнадзора, Минэнерго, представителей "Русгидро"

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НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 августа. /ТАСС/. Потребители электроэнергии не подавали жалоб и исковых заявлений в результате отключения на Дальнем Востоке, произошедшего на этой неделе, сообщил журналистам в четверг глава "Русгидро" Николай Шульгинов.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

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"В денежном [эквиваленте] никто [убытки от отключения электроэнергии] не считал, я сегодня выяснял - жалоб от потребителей нет и исков никаких", - сказал он.

Для выяснения причин аварии создана комиссия с участием представителей Ростехнадзора, Минэнерго, представителей "Русгидро". Шульгинов сообщил, что входит в комиссию в качестве эксперта.

По его мнению, энергоавария на Дальнем Востоке не могла произойти из-за появления нового источника в сети.

"Нет, никак, не слушайте таких экспертов никогда. Это непростая авария, как и все, связанные с системными вопросами, поэтому сходу их не проживешь. Ее надо исследовать и расследовать комиссионно", - сказал он.

Во вторник в Хабаровском крае отключились несколько линий электропередачи мощностью 220 кВ и 500 кВ, принадлежащих ФСК. В результате произошло разделение энергосистемы Востока на две изолированные части по сечению "Переход через реку Амур". Из-за аварии были приостановлены поставки электроэнергии в Китай и движение поездов на железнодорожном участке Могоча - Хабаровск.

Без электроснабжения остались потребители Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Забайкальского края.

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Авария в электросетях на Дальнем Востоке
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