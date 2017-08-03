В Башкирии осужденный за убийство установил рекорд России по приседаниям со штангой

УФА, 3 августа. /ТАСС/. Осужденный из Башкирии вошел в Книгу рекордов России, установив рекорд по скоростным приседаниям со штангой. Об этом сообщили в четверг в УФСИН по республике.

"1 августа колонией, где он отбывает наказание, получен официальный сертификат, подтверждающий установление рекорда по приседанию со штангой весом 80 кг: 44 приседания в течение пяти минут. Рекорд был установлен в июле", - говорится в сообщении.

Михаил Богданов также является действующим рекордсменом России по приседаниям за час. Его результат, показанный 12 декабря 2015 года, составляет 2084 приседания. До попадания в места лишения свободы он спортом не увлекался. Однако, по его словам, занятия физкультурой помогают "отвлечься от однообразных будней, приносят положительные эмоции", рассказали в УФСИН.

"Богданов отбывает наказание в колонии строгого режима за убийство, срок заключения - более 20 лет. Ранее он подавал ходатайство о помиловании, но ему было отказано", - уточнил ТАСС сотрудник пресс-службы УФСИН по республике Глеб Полиновский.

Всего в Книге зафиксировано 11 рекордов, установленных в Башкирии.