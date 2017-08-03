В первом детском технопарке Ставрополья за год пройдут обучение 800 детей

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СТАВРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Первый детский технопарк Ставрополья "Кванториум" начал набор учеников, предполагается, что обучение на площадке в ближайший год пройдут около 800 школьников. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства экономического развития края.
"За год в детском технопарке пройдут обучение 800 школьников в возрасте от 10 до 16 лет. Этот уникальный центр дополнительного образования позволит школьникам учиться по таким специализациям, как: Робоквантум, IT-квантум, Геоквантум, Биоквантум, Энерджиквантум, HI-TECH цех", - уточняется в сообщении.
Открытие "Кванториума" запланировано на сентябрь 2017 года, технопарк появится в городе Михайловске. "Вовлечение детей в освоение и разработку передовых технологий - важнейший на сегодня процесс. Пробуждая интерес школьников к новому и передовому, мы закладываем основу для обеспечения Ставропольского края и России в целом квалифицированными кадрами в будущем", - отметил зампред правительства края Андрей Мурга.
Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив, председателем которого является президент РФ Владимир Путин. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.