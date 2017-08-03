Туристический поток в Саратовскую область вырос в 2017 году на 33%

САРАТОВ, 3 августа. /ТАСС/. Почти 230 тыс. туристов посетили Саратовскую область в первые шесть месяцев 2017 года, что на 33% больше показателя первого полугодия прошлого года. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма региона Виктория Бородянская.

"В 2016 году область посетили более 170 тыс. туристов, в этом году это число уже составило почти 227 тыс. человек. Таким образом, рост внутреннего туристского потока за первое полугодие составил порядка 33%", - рассказала она.

По ее словам, такой рост во многом связан с популяризацией проходящих в регионе мероприятий. "Ежегодно увеличивается масштаб проведения фестивалей и праздников, повышается степень информированности о них жителей и гостей региона. Соответственно, все больше становится тех, кто приезжает в наш регион на какое-либо мероприятие и задерживается на пару дней, поскольку в основном все мероприятия проходят в выходные. Это удобно для потенциальных туристов", - сказала Бородянская.

Среди популярных массовых мероприятий она назвала Фестиваль клубники в Балаково, национальные праздники Сабантуй и Наурыз, каждый из которых в этом году собрал порядка 10 тыс. гостей. В ближайшее время в области пройдут несколько новых мероприятий - фестиваль "Аткарские розы" 5 августа в Аткарске, "Медовый праздник Балы-Тау" 18 августа в селе Балтай, фестиваль "Хлебная пристань" 19 августа в городе Маркс, Фестиваль пирога 19 августа в Духовницком районе, фестиваль "Театральное Прихоперье" 2-9 сентября в Балашове.

"Анонсы этих и других мероприятий обязательно появятся на официальном сайте Туристского информационного центра при Министерстве молодежной политики, спорта и туризма области и других информационных ресурсах. Так мы сможем привлечь внимание большего количества потенциальных посетителей к вышеназванным событиям", - подчеркнула Бородянская.

По данным Туристского информационного центра Саратовской области, прогнозируемый объем внутреннего турпотока по итогам 2017 года составит 680 тыс. человек. В 2016 году внутренний турпоток составил 652,4 тыс. человек.