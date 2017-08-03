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В Калининграде открылась трехмерная панорама штурма Кенигсберга 1945 года

В стране
3 августа, 14:51 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 3, августа. /ТАСС

Штурм города-крепости Кенигсберг был начат войсками Третьего Белорусского фронта 6 апреля 1945 года и завершился капитуляцией его гарнизона спустя три дня

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КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Один из эпизодов штурма Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1945 года воссоздали участники команды "Невский баталист" из Санкт-Петербурга в трехмерной панораме "Кенигсберг - 45 последний штурм", открывшейся в четверг в Калининградском областном историко-художественном музее. В торжественной церемонии открытия экспозиции, посвященной взятию города-крепости, приняли участие представители областных властей, ветераны Великой Отечественной войны, среди которых были и участники битвы.

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"Такого масштабного проекта никогда еще не было в Калининградской области", - отметил на церемонии врио губернатора области Антон Алиханов, подчеркнув его важность для области и Калининграда в ситуации, когда в соседних государствах "забывают" о подвиге советских солдат, которые ценой своих жизней "завоевали для них независимость".

"В эти дни, когда, к сожалению, память некоторых мутнеет, наша задача никогда не забывать того подвига, рассказывать и показывать правду о том, что происходило в те годы", - сказал глава региона.

Алиханов отметил, что взятие фашистской цитадели в Восточной Пруссии - одна из героических и тяжелых страниц истории Великой Отечественной войны. "Кровь советских солдат и офицеров, которая пропитала эту землю, сделала эту землю нашей. Мы безмерно вам благодарны за ваш подвиг, за ваш героизм и уверенность в своих силах, своей правоте, спасибо вам за победу", - сказал он, обращаясь к ветеранам, ставшим первыми посетителями экспозиции.

Он отметил, что панорама поможет и жителям, и гостям города ощутить и понять атмосферу битвы за Кенигсберг и цену той победы.

Экспозиция "Кенигсберг - 45 последний штурм"

Панорама развернута в двух уровнях и организована таким образом, что посетитель становится не сторонним наблюдателем, а оказывается внутри событий. Комплекс совмещает широкоформатное изображение местности, пейзаж с круговым обзором и предметный план с оригиналами, муляжами и макетами предметов, связанных с историей штурма, фигурами солдат Красной армии и Вермахта в натуральную величину. Экспозиция дополняется звуковыми и световыми эффектами, усиливающими ощущение присутствия.

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Первая зона - подвальное помещение одного из старинных зданий города, пострадавшего от массированных бомбардировок английской авиации, через пролом в стене открывается вид на реку Преголя, где идет наступление советских войск, в подвале оборудована огневая точка c немецкими пулеметчиками.

Вторая зона - улица в центре города, где идет бой, и бойцы Красной армии атакуют вражеские позиции. Вокруг обломки строений, брошенное вооружение, в том числе разбитый немецкий реактивный шестиствольный миномет Nebelwerfer, прозванный красноармейцами "ванюшей". На стенах надписи на немецком языке, призывающие обороняющихся к стойкости, например, "Победа или Сибирь?".

Вся экспозиция, по словам руководителя группы "Невский баталист" Дмитрия Поштаренкоя, создавалась с учетом исторических свидетельств и воспоминаний участников штурма. Как отметил участник штурма, артиллерийский разведчик Иван Дмитриевич Тихонов, авторам экспозиции удалось достоверно воссоздать атмосферу тех событий. "Она точно похожа на то, как все и было", - сказал он, заметив, что панорама - концентрация событий на небольшом пространстве.

Штурм города крепости

Штурм города-крепости Кенигсберг был начат войсками Третьего Белорусского фронта 6 апреля 1945 года и завершился капитуляцией его гарнизона спустя три дня. Операцией руководил маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда

После завершения боев советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, было захвачено более двух тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.

На Потсдамской конференции 1945 года было принято решение о ликвидации Восточной Пруссии и передаче СССР города Кенигсберга (ныне Калининград) и прилегающей к нему территории площадью 15,1 тыс. квадратных километров. В апреле 1946 года на этой территории была образована Кенигсбергская область. Указом президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, а город Кенигсберг - в Калининград.

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