Документальный фильм об истории Чувашии снимут в республике в августе

ТАСС, 3 августа. Фонд "Институт ускорения экономического развития" ("Рыбаков Фонд") на следующей неделе начнет съемки полнометражного документального фильма об истории Чувашии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии.

"Полнометражный документальный фильм "Каникулы в Историю. Чувашия" направлен на популяризацию культурного наследия и истории Чувашии, туристических объектов, формирование чувства патриотизма у подрастающего поколения. Съемки пройдут с 7 по 15 августа, идея принадлежит Фонду "Институт ускорения экономического развития" ("Рыбаков Фонд")", - отметили в пресс-службе.

По данным министерства, фильм планируют снимать на фоне природы, архитектурных памятников, соборов, туристических достопримечательностей в Козловском, Чебоксарском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Ибресинском, Алатырском, Ядринском, Красночетайском районах республики. Главную роль в фильме сыграет народный артист России Александр Галибин, а на роли соведущих прошли кастинг ученики пятой гимназии Чебоксар. С 10 по 14 июля в Чувашии прошли подготовительные работы к съемкам фильма.

Фонд "Институт ускорения экономического развития" ("Рыбаков Фонд") - некоммерческая организация, основанная Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2015 году. Фонд действует по трем основным направлениям: популяризация предпринимательства в России и развитие его инфраструктуры, модернизация образования, поддержка социальных некоммерческих инициатив и проектов.