Эксплуатация участка трассы М-4 "Дон" в Воронежской области начнется поэтапно

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ВОРОНЕЖ, 3 августа. /ТАСС/. Эксплуатация нового участка автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области, строительство которого в обход села Лосево и города Павловска стартовало в четверг, может начаться поэтапно, сообщил в четверг журналистам губернатор региона Алексей Гордеев.
"Обсуждается вопрос о том, чтобы начать эксплуатацию создаваемой дороги частями, чтобы быстрее уйти от проблемных мест, где пробки по 15-20 километров", - сказал Гордеев.
Строящийся участок является самым загруженным в Воронежской области, летом здесь возникают многокилометровые заторы. Дорожникам компании "Трансстроймеханизация" предстоит построить новый участок протяженностью 85,17 км за 62,27 млрд рублей.
В четверг компания приступила к строительству дороги в обход Лосево и Павловска в Воронежской области. Новая четырехполосная трасса пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов. Ранее "Автодор" построил участки в обход Воронежа, а также в обход сел Новая Усмань и Рогачевка в Новоусманском районе. В развитие автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области с 2011 по 2020 годы будет направлено более 95 млрд рублей.