Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Открытие технопарка на острове Русский планируется на третьем ВЭФ

В стране
3 августа, 16:35 UTC+3 ТАСС

Организаторы отмечают, что проект направлен на формирование благоприятной среды для развития высокотехнологичных и наукоемких производств

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. Открытие технопарка на острове Русский во Владивостоке запланировано в рамках третьего Восточного экономического форума, сообщили организаторы.

"В ходе третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, планируется проведение церемонии открытия технико-внедренческого парка "Технопарк Русский" на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с Фондом "Сколково", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что проект направлен на формирование благоприятной среды для развития высокотехнологичных и наукоемких производств. Работа по локализации наиболее успешных отечественных технологических стартапов на острове уже ведется, эти проекты могут быть реализованы на Дальнем Востоке, где действует целый ряд новых механизмов развития.

Идея создания технопарка укладывается в утвержденную правительством РФ концепцию развития острова Русский, утвержденную премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Концепция предусматривает развитие острова Русский в первую очередь как образовательного, научного кластера.

Остров планируется развивать в основном за счет средств частных инвесторов при минимальном расходовании бюджетных средств. Сегодня имеющийся объем инвестиций в развитие острова составляет 53 млрд рублей.

Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ пройдет на острове Русский уже в третий раз, 6-7 сентября. В 2016 году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
24
От Тихого океана до Балтийского моря: в России отметили День ВМФ
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
2
СМИ: немецкие ученые раскрыли тайну происхождения двух древних цивилизаций
3
Трамп призвал благодарить Конгресс за ухудшение отношений с Россией
4
Путин назвал криминалом нарушения, о которых ему сообщили граждане на "Прямой линии"
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
7
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама