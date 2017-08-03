Открытие технопарка на острове Русский планируется на третьем ВЭФ

ТАСС, 3 августа. Открытие технопарка на острове Русский во Владивостоке запланировано в рамках третьего Восточного экономического форума, сообщили организаторы.

"В ходе третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, планируется проведение церемонии открытия технико-внедренческого парка "Технопарк Русский" на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с Фондом "Сколково", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что проект направлен на формирование благоприятной среды для развития высокотехнологичных и наукоемких производств. Работа по локализации наиболее успешных отечественных технологических стартапов на острове уже ведется, эти проекты могут быть реализованы на Дальнем Востоке, где действует целый ряд новых механизмов развития.

Идея создания технопарка укладывается в утвержденную правительством РФ концепцию развития острова Русский, утвержденную премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Концепция предусматривает развитие острова Русский в первую очередь как образовательного, научного кластера.

Остров планируется развивать в основном за счет средств частных инвесторов при минимальном расходовании бюджетных средств. Сегодня имеющийся объем инвестиций в развитие острова составляет 53 млрд рублей.

Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ пройдет на острове Русский уже в третий раз, 6-7 сентября. В 2016 году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.