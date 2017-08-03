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Одну из улиц в Грозном переименовали в Санкт-Петербургскую

В стране
3 августа, 19:23 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 3, августа. /ТАСС

На торжественной церемонии присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко

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ГРОЗНЫЙ, 3 августа. /ТАСС/. Улица Интернациональная в Ленинском районе города Грозного переименована в Санкт- Петербургскую. В торжественной церемонии открытия улицы с новым названием в четверг приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

"Мне очень приятно, что в Петербурге с особым уважением относятся к памяти Ахмат-Хаджи (первого президента Чечни Ахмата Кадырова - прим. ТАСС) и его заслугам перед нашим отечеством, чеченский народ с огромной благодарностью воспринял решение присвоить его имя одному из городских мостов. Сегодня в Грозном мы открываем Санкт-Петербургскую улицу. Это одна из самых красивых центральных магистралей столицы Чеченской Республики. Я уверен, что это решение послужит сближению наших регионов, укреплению дружеских отношений и активизации взаимовыгодного сотрудничества", - сказал глава Чечни.

Санкт-Петербургская улица расположена в центре города и заканчивается в районе нового строящегося парка. Улица была полностью реконструирована. Проведены работы по озеленению, обновлению фасадов зданий, установке и замене ограды, а также по укладке нового асфальта, как на проезжей части, так и во дворах.

"Мы с огромным чувством благодарности воспринимаем инициативу главы Чечни присвоить имя Санкт-Петербурга одной из центральных улиц вашего прекрасного города. Будем внимательно следить, как эта улица развивается и помогать ее благоустраивать. Это теперь маленькая частичка Санкт-Петербурга, которая навсегда остается в Грозном", - сказал Полтавченко на церемонии открытия улицы. На Санкт-Петербургской улице также установили стелу, по обе стороны которой выгравирована надпись: "Санкт-Петербург".

Ранее в четверг Кадыров и Полтавченко подписали дорожную карту по сотрудничеству регионов на 2017-2020 годы.

Топонимическая комиссия Петербурга 30 мая 2016 года поддержала инициативу ряда общественных организаций о присвоении имени Ахмата Кадырова одному из новых безымянных мостов через реку Дудергофку.

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