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Мурманские власти выделили 6,5 млн руб. на компенсацию родителям платы за детский сад

В стране
4 августа, 8:58 UTC+3 ТАСС

Субвенции получили восемь арктических муниципалитетов

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ТАСС, 4 августа. Министерство образования Мурманской области перечислило муниципалитетам субвенции на сумму 6,5 млн руб. на выплату компенсации родителям за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады. Субвенции получили восемь арктических муниципалитетов, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"Средний размер родительской платы устанавливается для материальной поддержки родителей (законных представителей) для расчета компенсации родительской платы. С 1 января 2017 года он составляет 2,2 тыс. рублей в месяц. Размер компенсации определяется как соответствующий процент от среднего размера родительской платы за присмотр и уход с учетом фактической посещаемости ребенком дошкольной образовательной организации", - уточнили в пресс-службе.

В областном правительстве добавили, что в 2017 году компенсация родительской платы при условии 100% посещаемости ребенком дошкольной образовательной организации в месяц составляет на первого ребенка - 20% от среднего размера родительской платы (443,2 рубля), на второго ребенка - 50% от среднего размера родительской платы (1108 рублей), на третьего ребенка и последующих детей - 70% от среднего размера родительской платы (1551,2 рубля).

"Планируемое среднегодовое количество воспитанников, на которых выплачивается компенсация в 2017 году, составляет более 41 тыс. человек. Выплата компенсации носит заявительный характер. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун", - резюмировали в пресс-службе.

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