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Ученые: необходимы исследования из-за роста числа пострадавших от клещей в ЯНАО

В стране
4 августа, 9:20 UTC+3 ТАСС ТАСС 4, августа. /ТАСС

Случаи контактов с местными клещами зарегистрированы в пяти муниципальных образованиях ЯНАО - городах Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и в Пуровском районе

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ТАСС, 4 августа. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) заявили о необходимости проведения научных исследований для выяснения причины увеличения числа пострадавших от клещей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в пятницу сообщил ТАСС проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков.

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Ранее сообщилась, что в ЯНАО 26 человек пострадали от иксодовых клещей, в 16 случаях клещи были завезены из других регионов. Случаи присасывания насекомых зарегистрированы в пяти муниципальных образованиях ЯНАО - городах Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и в Пуровском районе. Подобные факты не характерны для ЯНАО, ранее в регионе лишь изредка находили таежных клещей.

"Такой частоты контактов человека с клещами ранее в ЯНАО, действительно, не отмечали. Требуются дополнительные научные исследования. Эта одна из интересных задач для исследовательской группы акарологии (раздел зоологии беспозвоночных, изучающий клещей - прим. ТАСС) ТюмГУ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что увеличение числа встреч людей с иксодовыми клещами исследователи связывают с несколькими факторами. "Среди них изменение климата, что приводит к расширению ареала членистоногих на север, синантропизация, когда происходит приспособление животных к обитанию в антропогенно измененном ландшафте, включая населенные пункты, распространение клещей на птицах и насекомых", - уточнил Толстиков.

В настоящее время международная лаборатория ТюмГУ является одним из основных экспертных центров в России в области сельскохозяйственной, лесной и почвенной акарологии. К работе привлечены российские и зарубежные специалисты, описано свыше 600 видов клещей, опубликовано более 250 научных статей в ведущих мировых журналах.

Ранее директор ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что из-за потепления в настоящее время растет заболеваемость клещевым энцефалитом в других северных регионах РФ - в Республике Коми и Архангельской области. Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, в июле в регионе стояла жаркая и сухая погода, столбики термометров достигали отметки в плюс 30 градусов.

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