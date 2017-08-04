Турпоток в Республику Алтай в первой половине года вырос почти на 10%

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Почти 660 тыс. туристов посетили Республику Алтай в первой половине 2017 года, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Это на 9,5% выше показателя такого же периода прошлого года. При этом доля самодеятельного, то есть так называемого "дикого" туризма осталась на уровне 2016 года - порядка 30%", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что летом на Алтае туристы совершают конные и пешие туры; занимаются рафтингом, альпинизмом; летают на дельтапланах и вертолетах, а также охотятся и рыбачат.

Кроме того, отмечается, что большим спросом у гостей региона пользуются этнокультурные, археологические и приключенческие туры. В едином федеральном реестре туроператоров числится 23 компании, которые предлагают разные варианты размещения.

Туристический бизнес - одна из главнейших отраслей экономики Республики Алтай. В ней задействовано более 6 тыс. человек (около 3% населения).

В регионе насчитывается порядка 19 тыс. мест размещения для туристов и 350 пеших, конных и водных маршрутов.