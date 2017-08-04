Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владимир, Великий Новгород и Москва начнут совместный турпроект

В стране
4 августа, 13:51 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Туристический проект будет направлен на популяризацию истории столиц Руси, в том числе с участием школьников, краеведов, а также при помощи литературных изданий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 4 августа. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Древние столицы Руси - Москву, Владимир и Великий Новгород планируется объединить новым турмаршрутом. Об этом журналистам рассказала в пятницу губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

"Это предложение врио губернатора Новгородской области - поднять историю трех столиц - Москвы, Владимира, Новгорода", - отметила Орлова.

Она пояснила, что туристический проект будет направлен на популяризацию истории столиц Руси, в том числе с участием школьников, краеведов, а также при помощи литературных изданий.

Более подробно вопрос создания турмаршрута будет обсуждаться 4-5 августа в рамках визита официальной делегации Владимирской области в Новгородскую область.

Орлова и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин подпишут соглашение о межрегиональном сотрудничестве, а также наметят перспективы дальнейшего взаимодействия регионов. В состав владимирской делегации также включены представители крупных промышленных предприятий, которые проведут переговоры с новгородскими бизнес-партнерами.

Великий Новгород был столицей Древнерусского государства в период с 862 по 882 годы, Владимир считался столицей Владимиро-Суздальского княжества, а затем Северо- Восточной Руси в период с 1157 года до середины XIV века. Москва стала центром русского государства в конце XV века и оставалась им до 1712 года, когда столица переехала в Санкт- Петербург. 12 марта 1918 года Москва была объявлена столицей РСФСР и остается главным городом России по сей день.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
24
От Тихого океана до Балтийского моря: в России отметили День ВМФ
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура начала проверку по факту подтопления шахты "Мир" в Якутии
2
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов
3
Стали известны возможные соперники "Краснодара" и "Зенита" по раунду плей-офф Лиги Европы
4
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
6
Минобороны Украины: военные НАТО пройдут маршем по Крещатику
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама