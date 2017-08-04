Владимир, Великий Новгород и Москва начнут совместный турпроект

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ВЛАДИМИР, 4 августа. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Древние столицы Руси - Москву, Владимир и Великий Новгород планируется объединить новым турмаршрутом. Об этом журналистам рассказала в пятницу губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
"Это предложение врио губернатора Новгородской области - поднять историю трех столиц - Москвы, Владимира, Новгорода", - отметила Орлова.
Она пояснила, что туристический проект будет направлен на популяризацию истории столиц Руси, в том числе с участием школьников, краеведов, а также при помощи литературных изданий.
Более подробно вопрос создания турмаршрута будет обсуждаться 4-5 августа в рамках визита официальной делегации Владимирской области в Новгородскую область.
Орлова и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин подпишут соглашение о межрегиональном сотрудничестве, а также наметят перспективы дальнейшего взаимодействия регионов. В состав владимирской делегации также включены представители крупных промышленных предприятий, которые проведут переговоры с новгородскими бизнес-партнерами.
Великий Новгород был столицей Древнерусского государства в период с 862 по 882 годы, Владимир считался столицей Владимиро-Суздальского княжества, а затем Северо- Восточной Руси в период с 1157 года до середины XIV века. Москва стала центром русского государства в конце XV века и оставалась им до 1712 года, когда столица переехала в Санкт- Петербург. 12 марта 1918 года Москва была объявлена столицей РСФСР и остается главным городом России по сей день.