Шаманка предсказала: чем саамская деревня привлекает туристов со всего мира

Люди со всего мира приезжают в Мурманскую область, чтобы увидеть туристическую саамскую деревню с чумами и оленями, поучаствовать в традиционных праздниках с футболом на болоте и метанием аркана. У представителей северного народа туристы поначалу вызывали беспокойство, но сейчас они используют это как возможность сохранить и популяризировать свою уникальную, самобытную культуру.

Тысячи лет на Севере

В России проживает около 2 тыс. саамов, основная часть — на Кольском полуострове. Исторически центром жизни этого народа был Ловозерский район, села Ловозеро и Ревда, на этой земле они обитают уже тысячи лет. И сейчас именно сюда пролегают основные маршруты туристов, ищущих северного колорита. Мы решили проехать этими маршрутами.

Первый пункт на пути от Мурманска к землям саамов — туристическая деревня Самь Сыйт. Нас встречает глава деревни Иван Головин, а также неизменный гид Виталий Круть с сыном Емельяном, оба — в яркой национальной саамской одежде. Мать Виталия — коренная саамка из Ловозера, поэтому наш провожатый в культуру саамов посвящен с самого детства.

Развернуть Виталий Круть © Лев Федосеев/ТАСС Виталий Круть © Лев Федосеев/ТАСС

Если туристов привлекает саамская культура, то сохранить ее среди своих становится все труднее. "Сейчас традиционный образ жизни мало кого привлекает. Молодежь не хочет в тундру, хотя еще в 1970-х общины перемещались с оленьими стадами, жили в чумах. Наша деревня пытается сохранить и показать наши традиции", — говорит он.

История создания саамской деревни уже превращается в легенду. Виталий рассказывает, что место для нее указала шаманка, сказав, что сюда будут приезжать люди со всего света. При закладке деревни были проведены священные саамские обряды.

Иван Головин добавляет к легенде фактов, рассказывая, что идея создания такого поселения зародилась еще в 2003 году. Деревню хотели поставить у легендарного шаманского Сейдозера, но землю там получить не удалось, и в 2008 году ее начали создавать на сегодняшнем месте.

Идолы и олени

Предсказание шаманки насчет приезжих сбылось. Сейчас сюда наведываются люди со всех континентов. За прошлый год число туристов достигло 7,5 тыс. человек, приезжают целыми автобусами. Особенно много гостей из Китая. "Вот отзывы представителей консульства Индии, вот туристов из Китая. Понемногу начинаю понимать китайский язык", — показывает книгу отзывов Виталий.

Развернуть Туристы территории музея истории, быта и культуры кольских саамов "Самь Сыйт" в селе Ловозеро © Лев Федосеев/ТАСС Туристы территории музея истории, быта и культуры кольских саамов "Самь Сыйт" в селе Ловозеро © Лев Федосеев/ТАСС

Сегодня саамская деревня — один из наиболее популярных туристических объектов Мурманской области. Ее развитию помогают власти региона. В этом году она впервые получила постоянное электроснабжение. Благодаря начатому в 2015 году проекту была построена новая комплектная трансформаторная подстанция, обеспечивающая мощность 80 кВт. Областной бюджет выделил на это 12 млн рублей. Сейчас власти ремонтируют и ведущую сюда дорогу.

Самь Сыйт предлагает туристам знакомство с историей и бытом саамов, национальной культурой, кухней, играми, традиционной одеждой и обрядами. Вдоль центральной тропинки деревни высятся деревянные идолы. Каждый отвечает за свое "направление" — здоровье, счастье, благополучие.

Здесь есть свое оленье стадо, оленей можно покормить с руки. Что олень укусит за руку, бояться не стоит — у них нет передних зубов. Главное не поднимать еду высоко — тогда животное встанет копытами вам на плечи, чтобы достать лакомство.

А недавно здесь завелся лосенок. Его мать задрал медведь, и детеныша совсем маленьким подобрали сотрудники деревни и выходили. Теперь он с удовольствием ест из рук и пьет из бутылки.

Новый алфавит для древней культуры

После саамской деревни дорога ведет в поселок Ревда. Одна из его главных достопримечательностей — литературный музей имени самой известной саамской поэтессы Октябрины Вороновой с выставкой ее книг, коллекцией кукол со всего мира, экспозицией предметов саамского быта. Хозяйка музея, саамская писательница Надежда Большакова, рассказывает о культуре своего народа, обычаях, языке.

Развернуть Надежда Большакова © Илья Виноградов/ТАСС Надежда Большакова © Илья Виноградов/ТАСС

Своя письменность у российских саамов появилась совсем недавно — в 1982 году. Это позволило сохранить для потомков литературное наследие северного народа. Среди других интересных достижений — переводы на саамский книг с других языков. Например, в 2014 году в Заполярье издали на саамском "Пеппи Длинный чулок" шведской писательницы Астрид Линдгрен — ее название звучит как "Та̄рьенч Кукесьсуххк".

За прошедшее время саамами уже накоплен приличный литературный багаж. Многие издания как раз собраны в музее. Это книги стихов самой Октябрины Вороновой и их переводы на русский, сказки саамов на родном и русском языках, учебники на саамском и многое другое.

Создательница и хранительница музея Надежда Большакова пополняет коллекцию книг своими произведениями. "В советское время держаться родной культуры было немодно, в свое время саамы даже подвергались репрессиям за излишнее самосознание. И я только в зрелом возрасте почувствовала тягу к своей истории, видимо, гены дали о себе знать", — рассказала Надежда Большакова.

Она — автор множества сказок о жизни саамов, их легендах, истории, собирательница фольклора. "Сейчас почти не осталось настоящих носителей культуры саамов, только те, кому по 80–90 лет. Хорошо, что кое-что все же удалось записать, сохранить. Этнографические экспедиции были у нас еще в начале 20 века, тогда были записаны многие произведения", — рассказала писательница.

Поделилась она и большой радостью — стихотворения нескольких саамских поэтов вошли в антологию произведений народов России, недавно увидевшую свет.

Фанаты футбола на болоте

Крайняя точка на автомобильной дороге — село Ловозеро. Здесь находится районный национальный культурный центр. Он знакомит с культурой как саамов, так и народа коми, представители которого пришли на заполярные земли из более южных регионов.

Развернуть Татьяна Сечко © Илья Виноградов/ТАСС Татьяна Сечко © Илья Виноградов/ТАСС

Как рассказала директор центра Татьяна Сечко, в центре изучают саамские и коми-ижемские танцы и песни, рукоделия, проводят праздники. Коллективы Ловозера ездят на гастроли по России и за границу. Причем среди выступающих есть и русские участники. Живущие в поселке дети, независимо от национальности, любят местную культуру. "У нас есть традиция: все заходящие к нам в центр говорят: "Тиррв", что по-саамски значит "здравствуйте", — рассказала хозяйка центра.

Главные события в жизни поселка — традиционные саамские игры. На них приезжают тысячи гостей из России и из-за границы. Действо это более чем колоритное: северяне в национальных одеждах, выступления творческих коллективов, национальные виды спорта.

В числе состязаний — прыжки через нарты, метание аркана и самое зрелищное — саамский футбол. В него исторически играют только женщины. Мяч шьется из оленьих шкур и набивается мехом, а игроки в длинных сарафанах бегают по болоту с кочками.

Хозяева рады гостям. "Саамы народ не воинственный, открытый. Хотя исторически мы привыкли относиться к приходящим настороженно, но если потом подружимся, полюбим, то это на всю жизнь", — говорит Татьяна Сечко.

Илья Виноградов