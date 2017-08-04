Школьники Дагестана разработают свои проекты на второй смене центра "Сириус-Альтаир"

Более 200 талантливых школьников в возрасте от 13 до 17 лет со всего Дагестана стали участниками летней смены образовательного центра для одаренных детей "Сириус-Альтаир". Она проходит на базе детского лагеря "Солнечный берег" в городе Избербаше, на побережье Каспийского моря. Как проходят занятия с одаренными детьми, какие дисциплины они изучают — в материале ТАСС.

Многоплановая смена

Вторая смена в "Сириус-Альтаир" разительно отличается от первой, прошедшей с 24 по 30 марта этого года на базе Дагестанского государственного технического университета в Махачкале. Главная особенность в том, что это проектная смена.

"На выходе у нас будут конкретные проекты по каждому направлению, подготовленные детьми. Каждая группа подготовит свой. Их они презентуют ближе к концу смены. В итоге будет не менее десяти таких проектов, потому что в каком-то из направлений, возможно, будет несколько проектов", — рассказала ТАСС координатор центра "Сириус-Альтаир" Оксана Рауде.

"Проектная смена — самый оптимальный вариант. Она всегда интересна, потому что итог ее — созданный самими детьми проект", — считает заместитель директора центра "Сириус-Альтаир" Асият Парамазова.

По ее словам, другое отличие второй смены — количество ее участников и направлений подготовки. "Здесь собралось почти в три раза больше одаренных детей, чем в первую смену. Тогда было 75 школьников. В отличие от первой смены, которая была математической, сейчас определено девять программ по направлениям "математика", "химия", "биология", "физика", "информатика", "гуманитарное дело", "инженерное дело", "финансовая грамотность" и "мы снимаем кино", — рассказала замдиректора.

В качестве наставников приглашены дагестанские педагоги и специалисты из других регионов России, в том числе из Москвы — всего более 20 человек. "Их задача — объединить этих детей и создать для них максимально комфортные условия, способствующие развитию социальных, коммуникативных, творческих навыков и формированию гармоничной личности", — отметили в минобрнауки региона.

Развернуть На территории лагеря "Солнечный берег" © Низами Гаджибалаев/ТАСС На территории лагеря "Солнечный берег" © Низами Гаджибалаев/ТАСС

Классификация муравьев

Ребята, занимающиеся по направлению "биология", уже приступили к работе.

"Мы проводим исследования, которые позволяют определить чистоту окружающей среды по градиенту изменения экологических факторов. Запланирован еще выход на берег моря, потом посмотрим город, поднимемся выше (недалеко расположены горы — прим. ТАСС) и определим благоприятные условия для работы и отдыха человека", — рассказал учитель по биологии московской школы №1357, кандидат биологических наук Александр Мерщиев.

Дети уже определили темы своих проектных исследований. "Сегодня начали работу по этим проектам, идет сбор фактической информации. Мы измерили показатели частоты воздуха, такие как количество кислорода, углекислого газа, примеси угарного газа, оксидов азота, температура воздуха, влажность воздуха — то есть целый комплекс показателей. Дальше мы пошли в бассейн — узнать, не превышены ли показатели содержания хлора и не представляет ли это угрозы для человека, и сравнили с показателями, полученными в море. Все хорошо, условия благоприятные", — объяснил Мерщиев.

Среди проектов, над которыми будут работать школьники, — классификация и изучение отдельных видов муравьев, растений, моллюсков. "Мы рассчитываем один проект на двух человек. Если очень мотивированный ученик, то он один готовит проект и сам везде его представляет. Мне кажется, это даже интересно", — добавил педагог.

Развернуть Александр Мерщиев с группой по направлению "биология" исследует воду Каспийского моря © Заира Абдулкеримова/Пресс-служба Дагестанского государственного технического университета Александр Мерщиев с группой по направлению "биология" исследует воду Каспийского моря © Заира Абдулкеримова/Пресс-служба Дагестанского государственного технического университета

Дети с проектным опытом

Участник направления "финансовая грамотность" 14-летний Али Акуев из школы №7 города Кизляр рассказал, что в качестве проекта он планирует придумать легенду о лагере, где они находятся. По его словам, создание проектов ему уже знакомо.

"У меня на сегодня четыре проекта. Самый крупный из них — "Живая вода", который я защитил во Всероссийском центре "Орленок". Мы рассказывали о загрязнении воды, приводили лабораторные данные, показывали документальные фильмы, чтобы дети увидели, как все это происходит. Основная цель была заинтересовать детей, чтобы они осознали, что нужно беречь воду", — рассказал Али Акуев.

Над своими проектами девчонки и мальчишки будут работать до 21 августа. Авторы лучших из них будут награждены, но, как говорят многие, они получили свою награду уже сейчас: возможность познакомиться и подружиться с талантливыми сверстниками, узнать новое от опытных учителей и отдохнуть на берегу Каспия.

Развернуть Занятия по направлению "финансовая грамотность" © Заира Абдулкеримова/Пресс-служба Дагестанского государственного технического университета Занятия по направлению "финансовая грамотность" © Заира Абдулкеримова/Пресс-служба Дагестанского государственного технического университета

Специальные программы для одаренных детей

По каждому направлению второй смены центра "Сириус-Альтаир" собрано по одной группе из 20 человек, рассказали ТАСС в министерстве образования и науки Дагестана. Только по математике сформировано две группы. Все программы разработаны специально для одаренных детей в возрасте от 10 до 16 лет, активно принимающих участие в олимпиадах, научных конференциях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, играющих заметную роль в жизни республики.

Инициатива создания образовательного центра для одаренных детей в Махачкале принадлежит Рамазану Абдулатипову и члену Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову. Цель центра — выявление и поддержка одаренных детей на уровне довузовского образования, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития в интересах личности, общества и государства.

Центр является творческой лабораторией, организующей поиск, разработку нового содержания образования, форм и методов по его внедрению, апробации экспериментальных учебных планов и программ. Его деятельность, по опыту сочинского центра "Сириус", направлена на повышение заинтересованности родителей и педагогов в выявлении и развитии одаренных детей, а самих детей — в самореализации и профессиональном самоопределении.

По словам заместителя председателя правительства Дагестана Екатерины Толстиковой, в центре "Сириус-Альтаир" дети будут заниматься только наукой, в отличие от сочинского "Сириуса", где занимаются наукой и спортом. Проект "Сириус-Альтаир" будет развиваться в несколько этапов. В итоге планируется строительство нового объекта, который позволит создать инфраструктуру, подобную той, что существует в сочинском "Сириусе".

Низами Гаджибалаев

Развернуть Утренняя зарядка в центре "Сириус-Альтаир" © Заира Абдулкеримова/Пресс-служба Дагестанского государственного технического университета Утренняя зарядка в центре "Сириус-Альтаир" © Заира Абдулкеримова/Пресс-служба Дагестанского государственного технического университета