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Пограничники Крыма предупредили о росте очередей на границе с Украиной из-за ремонта КПП

В стране
4 августа, 17:15 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 4, августа. /ТАСС

Ремонтные работы ведутся на пунктах пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Российские пограничники предупредили о возможном росте автомобильных очередей на границе Крыма с Украиной из-за ремонта пунктов пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ РФ.

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"Пограничное управление и Крымский филиал ФГКУ "Росгранстрой" информируют граждан о возможных временных неудобствах при пересечении российско-украинской границы через автомобильные пункты пропуска на севере [Крымского] полуострова", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на российско-украинской границе со стороны Крыма "продолжаются мероприятия" по реконструкции автомобильных пунктов пропуска. По информации ФСБ, эти работы проводятся для "повышения пропускной способности автотранспорта и пешеходов, а также создания наиболее благоприятных и комфортных условий пересечения гражданами границы Российской Федерации".

"В связи с проведением ремонтных работ, и, как следствие, возникновением очередей, рекомендуем гражданам, пересекающим госграницу на автомобильном транспорте, планировать свой маршрут с 5 по 20 августа 2017 года преимущественно через автомобильные пункты пропуска "Джанкой" и "Перекоп", а с 20 августа по 15 сентября 2017 года - через пункты пропуска "Джанкой" и "Армянск", - говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отмечал увеличение потока украинских туристов на полуостров. При этом уже сообщалось о больших очередях на российско-украинской границе. Так, по данным российских пограничников, 17 июля время ожидания переезда границы в Крым превышало десять часов.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек называл эти очереди на границе "туристической блокадой" полуострова со стороны властей Украины.

19 июля Погранслужба Украины заявила, что не мешает въезду автомобилей из Украины на полуостров.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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