Мемориал военной семье открыли в Орловской области

ТАСС, 4 августа. Губернатор Вадим Потомский принял участие в торжественном открытии мемориала военной семье в Орловской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора.

"Мероприятие прошло сегодня в деревне Вязки. Два памятных знака "Детям войны" и "Матерям войны" были установлены в населенном пункте, где в 1943 году шли ожесточенные бои 308 стрелковой дивизии и 3 армии генерал-майора Леонтия Гуртьева", - сообщил собеседник агентства.

На открытии мемориала военной семье присутствовали лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Николай Земцов, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального правительства, глава района Юрий Парахин, местные жители.

"Прежде всего, позвольте сердечно поздравить вас с наступающим светлым праздником - 74-й годовщиной освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Мы всегда будем гордиться великим подвигом нашего народа, совершенным во имя свободы и независимости Родины. Уважаемые дети войны, вы выстояли в тяжелейших испытаниях, война лишила вас детства, у многих отняла родных, здоровье. Но небывалые трудности закалили вашу волю, укрепили чувство ответственности веру в лучшее будущее своей страны", - отметил на церемонии открытия губернатор региона Вадим Потомский.

Инициаторами установки памятных знаков являются представители общественной организации "Дети войны". Монументы создавались на добровольные пожертвования, сумма которых составила около 600 тыс. рублей. Ранее на территории мемориала в деревне Вязки был установлен обелиск с именами 127 солдат, отдавших свои жизни в кровопролитных битвах за Орел.