Археологические раскопки на месте будущей дорожной развязки проведут в Адыгее

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МАЙКОП, 4 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Сотрудники предприятия "Артефакт" из Ростова-на-Дону начали археологические раскопки на въезде в столицу Адыгеи со стороны города Армавира Краснодарского края, где планируется строительство транспортной развязки, сообщили ТАСС в пятницу в региональном управлении по охране и использованию объектов природного наследия.
"Строительная компания, которая осуществит строительство масштабной развязки и реконструкции участка дороги М-29 "Кавказ" на окраине Майкопа, организовала археологические раскопки в районе аула Мафэхабль. Еще в прошлом году была проведена обязательная разведка местности, выявившая немало объектов культурного наследия - археологических памятников. А именно - пять поселений и два кургана, в целом - порядка 28 объектов археологии, относящихся к меотской культуре и Средневековью", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что все артефакты будут переданы в Национальный музей Адыгеи. Археологические исследования планируется завершить в конце года, и только после этого дорожники продолжат строительные работы. На строительство развязки направлено из федерального бюджета 700 млн рублей.
По данным управления, в Адыгее сейчас находятся сразу несколько групп ученых, которые проводят раскопки и исследования объектов культурного наследия.
Уже несколько лет они работают над раскопками археологических памятников, принадлежащих каменному и бронзовому векам. В частности, в округе хутора Грозного Майкопского района археологи занимаются раскопками поселения "Улька-1", в дальнейших планах - поселения "Мафэхабль-1" и "Мафэхабль-2".
Ученые планируют исследовать около шести объектов, в исследованиях примут участие до 300 человек.
"Археологи сообщили нам, что, несмотря на начало раскопок, уже обнаружен интересный материал. В основном, это фрагменты глиняных изделий, керамики, фундаментов средневековых жилищ. Специалисты предполагают, что в курганах, которые представляют захоронения разных периодов, могут быть древние меотские украшения и элементы обрядов", - добавили в управлении.
В Адыгее находится более 3 тыс. объектов культурного наследия, из них порядка 2,7 тыс. - объекты археологии. Стоянки древних людей, дольмены - ровесники египетских пирамид, остатки древних крепостей вызывают интерес у отечественных и зарубежных исследователей.
Получила всемирную известность Майкопская археологическая культура, названная по находкам из Майкопского кургана "Ошад", раскопанного в 1897 году экспедицией археолога Веселовского.