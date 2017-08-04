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В Тольятти открыли завод по производству лекарств за 1,3 млрд рублей

В стране
4 августа, 18:34 UTC+3 САМАРА САМАРА 4, августа. /ТАСС

Завод будет выпускать около 50 наименований препаратов ежегодно

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САМАРА, 4 августа. /ТАСС/. Завод "Озон Фарм" начал производство ряда лекарственных препаратов в Тольятти. На сегодняшний день это единственное предприятие на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти", представляющее фармацевтическую отрасль, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Новый завод является одним из самых современных в России, ежегодно здесь будет выпускаться около 50 наименований препаратов в таблетированной форме. Это жизненно необходимые лекарства, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению Министерства промышленности и торговли РФ. Продукция предприятия обеспечит доступными лекарственными средствами население России и стран ближнего зарубежья", - сказали в пресс- службе.

Там отметили, что проект создания завода был одобрен в сентябре 2014 года, в апреле 2015 года на площадке резидента началось строительство производственного корпуса.

"Объем инвестиций резидента в реализацию проекта составил почти 1,3 млрд рублей, хотя на этапе утверждения бизнес- плана речь шла лишь о 835 млн рублей", - сказали в пресс-службе, добавив, что на новом заводе создано 250 рабочих мест.

Завод "Озон Фарм" является дочерним предприятием ООО "Озон", компания-учредитель входит в число лидеров отечественного рынка фарминдустрии, ежегодно производя более 300 млн упаковок лекарственных препаратов в год. Продукция реализуется по всей территории РФ, в странах СНГ, юго-восточной Азии.

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