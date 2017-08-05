В Пятигорске стартует Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2017"

ПЯТИГОРСК, 5 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук-2017" открывается в субботу в Пятигорске, на него съехались 2 тыс. молодых людей из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также из других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Самой представительной станет делегация Ставрополья, сообщает оргкомитет форума.

"Традиционно самую большую делегацию - 500 человек - представит Ставропольский край", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

Форум пройдет уже в восьмой раз, в этом году поступило рекордное количество заявок от желающих принять в нем участие - 5 тыс. Отобраны лучшие, говорят в оргкомитете.

В рамках подготовки к форуму во всех регионах СКФО прошли так называемые "Предмашуки", на которых более 1,4 тыс. человек обучили проектному менеджменту, грамотному заполнению грантовой заявки. Публичную предзащиту выдержали более 500 проектов, подготовленных к форуму.

"Машук" пройдет с 5 по 19 августа в две смены. Торжественное открытие форума состоится в воскресенье, 6 августа.

Образовательный цикл

В двух сменах форума будут представлены шесть образовательных направлений. Из тем первой смены наиболее востребованной стало образовательное направление "Проект. Команда". Всего на "Машуке" будет организована работа 30 образовательных и 20 альтернативных площадок.

На "Машук" приехали авторы проектов и команды численностью до пяти человек, участники которых могут представить один общий проект или несколько идей. Представлены и НКО, которые тоже проходят обучение, получают консультации, разрабатывают проекты и претендуют на получение грантов.

Организаторы планируют каждый день организовывать встречи участников форума с двумя-тремя ВИП-гостями - это будут олимпийцы, политики и другие звезды, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса. Они расскажут участникам "Машука" о своей истории успеха, примут участие в панельных дискуссиях, проведут мастер-классы.

Борьба за гранты

По словам организаторов, система отбора проектов, претендующих на получение грантов форума, стала в этом году более прозрачной. Обязательно проходит публичная защита проектов, причем их авторы имеют право оспорить полученные баллы, в соответствии с которыми позже присуждаются гранты. Есть возможность защитить свой грант во второй раз.

В этом году размер грантов для коллективных проектов составляет от 300 тыс. до 2,5 млн рублей. Итоговое решение о распределении средств будет принимать Федеральное агентство по делам молодежи. Росмолодежь выделит в этом году на грантовые конкурсы почти 379 млн рублей, из них 43,5 млн рублей будут разыграны между некоммерческими организациями патриотического толка.

Новинки "Машука"

Нововведением восьмого "Машука" станут так называемые "ярмарки проектов". На них представят проекты, которые были реализованы обладателями грантов прошлых лет.

По инициативе участников предыдущих форумов создан "Совет "машуковцев". Предполагается, что в него войдут самые успешные и активные участники форума за всю его историю. Одной из задач совета станет в том числе помощь грантополучателям "Машука" в реализации их проектов.

Каждый участник форума будет самостоятельно выбирать самые важные для него темы тренингов и мастер-классов, площадки партнеров форума, альтернативные занятия, самостоятельно формировать свой индивидуальный рейтинг.

Новшеством станет и проведение эко-квеста, целью которого будет привлечение внимания общества к вопросам экологического развития.

Развлекательная программа

На открытии первой смены форума приглашена группа "Градусы", на открытие второй - группа "Бурито". Музыкантов выбрали сами участники форума.

В рамках культурной программы на "Машуке" традиционно пройдут дни регионов Северо-Кавказского федерального округа, череду которых откроет День Ставропольского края.

На площадке форума состоятся конкурсы "Голос Кавказа" и "Танцы на Машуке", а также будут выбраны мистер и миссис "Машук-2017".