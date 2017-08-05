Володин: проблемой долгостроев в Саратовской области могут заняться федеральные органы

БАЛАКОВО /Саратовская область/, 5 августа. /ТАСС/. Федеральные надзорные органы могут подключиться к расследованию уголовных дел о долгостроях в Саратовской области. Об этом в субботу в ходе встречи с обманутыми дольщиками в Балаково сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне Володин провел аналогичную встречу с дольщиками Саратова. После этого правоохранительные органы области задержали руководителя Фонда жилищного строительства, который подозревается в обмане дольщиков на 40 млн рублей. Сообщалось также о выемке документов в комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации города Саратова.

"Ситуация в Балаково отличается тем, что здесь квартиры обманутых дольщиков были застрахованы, но страховая компания обанкротилась. Насколько мне доложили... накануне банкротства она вывела свои активы на сумму более 500 млн рублей. Прокуратура сейчас занимается этим вопросом. Если будет необходимо, последует обращение к федеральным надзорным органам с просьбой подключиться к расследованию, учитывая, что страховая компания находится в Омске", - сказал Володин.

В настоящее время в Балаково три проблемных дома, которые строила обанкротившаяся компания "Саратовгэсстрой".

"Здесь необходимо ответственно подойти к решению проблемы. Со своей стороны обещаю, что буду регулярно приезжать и принимать участие в работе комиссии, которую возглавил лично врио губернатора Валерий Радаев", - добавил Володин.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в реестре обманутых дольщиков числятся свыше 3 тыс. семей. В регионе 25 проблемных объектов, большинство из которых расположены в Саратове. В правительстве региона ранее сообщали, что для завершения строительства всех домов региону необходимо около 2,75 млрд рублей.