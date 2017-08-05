Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи

КИЖИ /Республика Карелия/, 5 августа. /ТАСС/. Ежегодная гонка на традиционных и современных лодках стала главным событием фестиваля традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата" на острове Кижи в Карелии. Ее участники стартовали с местной гавани под звуки колокольного звона.

"Замечательная сегодня погода, сердце Карелии - остров Кижи. Сегодня будут соревнования, в которых победит сильнейший, пожелаю победы и удачного старта, хорошего финиша каждому экипажу. Всем, кто причастен к празднику - огромное спасибо", - сказал и. о. главы Карелии Артур Парфенчиков, обращаясь к выстроившимся в ряд участникам гонки и расположившимся на поляне зрителям.

В этом году в состязаниях принимали участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и впервые гости из Норвегии. Всего - 32 команды и более 200 человек.

"Нам радостно приехать в Россию, познакомиться с вашей культурой. Я всегда мечтал приехать в Кижи и увидеть церкви, эти замечательные памятники архитектуры. Здесь фантастически, потрясающе", - сказал корреспонденту ТАСС капитан норвежской команды, пенсионер из города Тромсе Хельге Нильсон перед выходом на старт.

Победили кижанки

Участники на современных весельных и традиционных народных лодках стартовали в несколько этапов из кижской гавани и под колокольные звоны на время преодолевали 1,7 км по Онежскому озеру.

Победителями гонки стали жители Карелии братья Михаил и Евгений Теребовы на лодке-кижанке под названием "Эпос". На таком типе лодок жители Заонежья с древних времен плавали по Онежскому озеру. Она имеет развилистые борта, острые нос и корму, обладает хорошей устойчивостью и скоростью.

"Я участвовал в "Кижской регате" десять раз, а выигрывал - четыре. В 2015 году по чертежам построили отличную лодку-кижанку с хорошими морскими качествами. Она хорошо развивает скорость и не надо иметь каких-то больших физических сил, чтобы она быстро шла", - сказал капитан Михаил Теребов.

Рыбные угощения для гостей

На поляне рядом с гаванью гости заповедного острова могли продегустрировать чаи из кижских трав, уху из свежей рыбы, выловленной утром в Онежском озере. Всего, рассказали организаторы, из 30 кг окуней, плотвы и форели было приготовлено 100 литров ухи. За ней выстроилось 15-метравая очередь.

"Мы с семьей впервые приехали на Кижи и сразу попали на такой замечательный праздник. Погода очень хорошая, уха наваристая. Вся семья довольна, для деток очень много занятий различных", - сказала москвичка Елена Афанасьева.

Кроме этого, посетителей острова угощали карельскими пирогами с ряпушкой и треской, калитками - пирожками из ржаной муки с картофелем. Желающие проходили мастер-классы по их приготовлению.

Фестивальная программа также включала выступление музыкантов, уроки по плетению морских узлов, аттракцион по ловле рыбы, ярмарку, на которой продавали вяленую рыбу, изделия из текстиля, керамики, бересты, кожи, камня, карельской березы.

В ожидании юбилейной регаты

Как рассказала журналистам директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова, в этом году проходит 19-я по счету "Кижская регата", в следующем году мероприятие будет юбилейным.

"Ежегодно в регате принимают участие сотни людей, которые занимаются судостроением и судоходством. К нам приезжают не только жители из разных уголков Карелии, но и регионов России, различных стран мира. Мы всегда рады тем, кто занимается возрождением традиционного судостроения. Уверена, что 20 регата будет более масштабной", - сказала Богданова.

Она отметила, что музей второй год подряд организует образовательную программу для школьников и студентов, которые преуспели в моделировании судов. На острове они получают теоретические и практические знания по строительству традиционных лодок, их оснастке и гребле. Для ребят организуют тематические занятия, конкурсы, квесты, экскурсии в плотницкий центр.