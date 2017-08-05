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Марийцы в Кировской области почтили память своего святого песнями, угощениями и молебном

В стране
5 августа, 19:53 UTC+3 ТАСС

Гостей встречали квасом и национальными блюдами

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ТАСС, 5 августа. Тысячи марийцев из разных регионов собрались в субботу в селе Большой Китяк Кировской области на праздник в честь национального героя марийского народа Акпатыра, почитаемого у китякских марийцев святым. Они пели народные песни, танцевали, а верховный карт (жрец) Марий Эл провел праздничный молебен.

Гостей встречали квасом и национальными блюдами: коголем (каравай), метле (блины), туара (творожник). После того как встретили верховного карта, участники торжеств направились к памятнику Акпатыру, где, по преданию, он похоронен.

"Акпатыр - легендарный вождь китякских марийцев, просветитель, целитель, музыкант. Для народа мари он стал национальным героем и сохранился в памяти как народный защитник, который сделал много добрых дел. По преданию он организовал первую марийскую деревню", - поясняет работник библиотеки города Малмыж Таисия Зайцева.

По ее словам, к Акпатыру можно обращаться со своими просьбами. "Но надо на могиле что-нибудь оставить в дар ему, надо туда ходить с чаем и хлебом, можно с конфетами, печеньем", - объясняет Зайцева.

Затем верховный карт Александр Таныгин провел молебен. "Я попросил у святого для марийского народа, чтобы он вместе со Всевышним дал хорошую семейную жизнь, дома хорошие, зрелые хлебные поля, чтобы развивался народ. Для марийского народа это очень большой праздник", - сказал он ТАСС, добавив, что проводит моление здесь в 18-й раз.

Угощения к празднику

Верховный карт освятил еду, которую другие жрецы возложили у памятника, затем, вернувшись к столу, они отведали угощений и пригласили присоединиться всех желающих. Тем временем в котлах сварился "молитвенный бульон" - суп из баранины.

"Он варится из одного мяса, в нем больше ничего нет, даже соли", - сказала одна из участниц праздника. Бульон раздавали всем желающим. По словам главы Мамалыжского района Валерия Константинова, ежегодно праздник собирает тысячи людей. "В этом году, думаю, будет несколько тысяч человек", - сказал он.

После угощения мероприятия продолжились праздничным концертом, на котором выступили национальные коллективы из Кировской области, Марий Эл, Татарстана и других регионов. Завершится торжество вечером праздничным салютом.

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