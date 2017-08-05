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В Казани прошел международный фестиваль татарского фольклора "Игра в кругу"

В стране
5 августа, 19:18 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, августа. /ТАСС

Посетители фестиваля познакомились с народным фольклорно-хореографическим, инструментальным, вокальным, обрядовым, игровым искусством татар, проживающих в разных уголках страны

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© Гулия Керлин/ТАСС

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль татарского фольклора "Игра в кругу" прошел в рамках VI съезда Всемирного конгресса татар в казанском Кремле. Всего в фестивале приняли участие около 800 человек, сообщила ТАСС директор Республиканского центра развития традиционной культуры Татарстана Фанзиля Завгарова.

"В этом году фестиваль впервые стал международным, так как в нем принимают участие коллективы из Белоруссии, Литвы, Польши, а также 52 коллектива из 20 регионов России. Фестиваль проходил три дня, сегодня финальный день и закрытие. В фестивале участвовали 800 человек", - уточнила собеседница агентства.

Посетители фестиваля познакомились с народным фольклорно-хореографическим, инструментальным, вокальным, обрядовым, игровым искусством татар, проживающих в разных уголках России. Во время фестиваля одновременно работали 12 интерактивных площадок. Фестиваль закрылся "Игрой в кругу" - все 800 человек выстроились в круг и вместе исполнили традиционные песни.

Кроме того, гости смогли посетить разнообразные мастер- классы по тамбурной вышивке, вышивке бисером, золотому шитью, казанской кожаной мозаике, росписи по керамике, тиснению национальных узоров на коже, аппликации национальных узоров, изготовлению национальных тюбетеек, традиционному ткачеству пермских татар, татарскому традиционному плетению кнутов (камчы).

Всемирный конгресс татар - межрегиональная общественная организация, она объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья. Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений.

Впервые съезд был созван указом президента Татарстана в июне 1992 года, впоследствии он собирался каждые пять лет. VI съезд Всемирного конгресса татар проходит со 2 по 6 августа 2017 года в Казани, в его работе примут участие более 1 тыс. делегатов и гостей.

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