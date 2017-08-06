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ГП: каждое второе преступление в России совершают ранее судимые граждане

В стране
6 августа, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

В Генпрокуратуре отметили сокращение числа зарегистрированных преступлений на территории всех федеральных округов

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Каждое второе преступление в России совершают ранее судимые. Об этом говорится в данных правовой статистики за полугодие, опубликованных Генпрокуратурой России.

"Анализ социально-криминологической характеристики преступности за январь-июнь 2017 года показывает, что больше половины (330 тыс., в 1-м полугодии 2016 года - 369 тыс.) преступлений совершены лицами, ранее совершавшими правонарушени. Их удельный вес составляет 57,3% (за аналогичный период 2016 года - 56,3%) от всех предварительно расследованных преступлений", - отмечается в материалах Генпрокуратуры.

Больше всего сокращение числа преступлений, совершенных ранее судимыми, отмечается в Москве, Московской и Самарской областях, Красноярском и Алтайском краях.

В целом, отмечается в материалах Генпрокуратуры, за полгода на территории России зарегистрировано 1 млн 30 тыс. преступлений - на 152 тыс. или на 12,9% меньше, чем за 1-е полугодие 2016 года. "Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территории всех федеральных округов Российской Федерации. Рост регистрируемых преступлений отмечен в восьми регионах страны, снижение - в 76", - говорится в материалах. Рост преступлений отмечен в Туве, Саратовской, Калужской, Челябинской областях, Марий Эл, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

Наибольшее сокращение числа преступлений - в Москве (где и самое большое снижение числа нераскрытых преступлений), Пермском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской области, Алтайском крае, Вологодской области, Краснодарстком крае, Татарстане и Подмосковье. В Генпрокуратуре отметили, что сокращение произошло почти по всем видам преступлений, за исключением преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (рост на 3,6%), в сфере незаконного оборота наркотиков (на 2,1%) и преступлений экстремистской направленности (на 2,2%).

Впервые за несколько лет стало сокращаться и число зарегистрированных мошенничеств (на 1,8%), За полгода их зарегистрировано почти 110 тыс. (больше чем преступлений в сфере оборота наркотиков). Раскрыто лишь 30 тыс. преступлений, по 25 тыс. уголовные дела направлены в суд. Наибольший рост регистрируемых мошенничеств - в Саратовской (на 1,603 тыс. или 167,9 %), Нижегородской (на 1,13 тыс. или на 85,1%) областях, ХМАО (на 733 или на 79,8%), Новгородской (на 414 или на 117,3%) и Кемеровской (на 410 или на 23,6%) областях.

Также отмечается, что самый большой в России уровень уличной преступности зафиксирован Москве, самый низкий - в Чечне.

По доле преступлений, совершенных в общественных местах (улицы, площади, парки, скверы) лидирует Москва - 51,7% от общего числа зарегистрированных преступлений. Следом идут Воронежская, Челябинская области, Тува и Санкт-Петербург (в Северной столице - 41,7%).

И наоборот, среди регионов с самым низким удельным весом преступлений в общественных местах лидирует Чеченская Республика (8,9%), далее идут Дагестан (10,2%), Ингушетия, Адыгея и Чукотка.

В целом по России в общественных местах совершается 68% хулиганств (всего за полгода в России зафиксировали лишь 1 тыс. такого рода правонарушений), 45% грабежей (из 28 тыс., совершенных по всей стране), 26% преступлений, связанных с оборотом наркотиков (из 105 тыс.), и 21% краж (из 377 тыс., совершенных за полгода), 11% убийств или покушений на убийство и 9% изнасилований или попыток изнасилований.

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