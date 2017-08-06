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В Казани закрылся VI съезд Всемирного конгресса татар

В стране
6 августа, 12:27 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, августа. /ТАСС

Участники конгресса обратятся в Госдуму с просьбой включить национальный праздник татар "Сабантуй" в список культурного наследия ЮНЕСКО

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КАЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. VI съезд Всемирного конгресса татар, участники которого обсудили вопросы сохранения татарского языка, культуры, духовного наследия, национального воспитания, развития предпринимательства и меценатства, завершил свою работу в Казани. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"VI съезд завершил свою работу, сейчас делегаты разъезжаются", - уточнила собеседница агентства.

После пленарного заседания 3 августа делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар приняли резолюцию и решили обратиться к Министерству образования и науки РФ с предложением о необходимости предоставления права обучающимся национальных школ сдавать Единый государственный экзамен на родном языке. Также делегаты решили разработать с участием широкой общественности и принять платформу сохранения и развития языка и духовного наследия татарского народа.

Кроме того, они попросят правительство республики Татарстан рассмотреть возможность создания детского образовательного канала на татарском языке Уен-ТВ (Игра-ТВ) и включить в программу "Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2019 годы)" подготовку и издание истории татарских поселений РФ.

В резолюции говорится, что делегаты также обратятся в Госдуму, с просьбой включить национальный праздник татарского народа "Сабантуй" и русский народный праздник "Каравон" в список культурного наследия ЮНЕСКО. Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар поддержал в резолюции и сохранение должности президента в Республике Татарстан.

Всемирный конгресс татар

VI съезд Всемирного конгресса татар проходил со 2 по 6 августа 2017 года в Казани. В его работе приняли участие более 1 тыс. делегатов и гостей. Межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар" объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья.

Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений. Впервые съезд был созван указом президента Татарстана 25 лет назад, в июне 1992 года и собирался впоследствии каждые пять лет.

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