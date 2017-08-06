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В Якутии возникли два лесных пожара на охраняемой территории "Ленские столбы"

В стране
6 августа, 14:37 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

На тушении пожаров задействовано более 800 человек

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ЯКУТСК, 6 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Два лесных пожара возникли на особо охраняемой природной территории "Ленские столбы", которая является нематериальным наследием ЮНЕСКО. Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента по лесным отношениям республики Вячеслав Попов.

"В Хангаласском районе возникли два лесных пожара на территории природного парка "Ленские столбы" на площади 82 га", - сказал он.

Кроме того, по словам Попова, с пятницы площадь лесных пожаров на территории Якутии увеличилась на 17, 5 тыс. га до 68,5 тыс. га, всего действует 31 пожар. "Наибольшая площадь пожаров в Вилюйском районе - более 50 тыс. га. При этом делается все возможное, чтобы не допустить угрозы близлежащим населенным пунктам Вилюйского и Сунтарского районов", - сказал он.

Всего на тушении пожаров задействовано более 800 человек, из которых более 400 человек - это мобилизованное местное население. На следующей неделе также прибудут специалисты "Авиалесоохраны", которые будут вызывать искусственные осадки. "Эти работы помогают увеличить объем осадков, так как на территории Вилюйского района действуют торфяные пожары, то нам там необходимо порядка 50-60 мм осадков", - уточнил Попов.

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