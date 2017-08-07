Уральские студенты прибыли в Кабардино-Балкарию для строительства экологических троп

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Студенты Уральского федерального университета им. Ельцина (УрФУ) прибыли в Кабардино-Балкарию для строительства экологических троп в национальном парке "Приэльбрусье". Экологическая экспедиция продлится до 17 августа, сообщили в пресс-службе уральского вуза.
"Волонтеры движения УрФУ "Арктические горизонты" прибыли в Кабардино-Балкарию. В акции также примут участие студенты Кабардино-Балкарского государственного университета им. Бербекова. Студенты очистят территорию национального парка "Приэльбрусье" и окрестности Нальчика от мусора и обустроят экологические тропы", - говорится в сообщении.
По словам председателя ассоциации "Зеленые вузы России", руководителя волонтерского движения УрФУ "Арктические горизонты" Андрея Руднева, проживать ребята будут в палаточном лагере. "В этом году мы познакомились с единомышленниками из Кабардино-Балкарии и решили приехать сюда. Помощь и поддержку нам оказали в национальном парке "Приэльбрусье", министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии и местная туристическая компания", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в УрФУ реализуется ряд различных экологических проектов. На базе университета функционирует экологический отряд "Арктические горизонты". В 2016 году группа студентов во время первой экологической экспедиции на Кольский полуостров построила около 2 км туристических троп в заповедной зоне в Мурманской области.
Кроме того, став участниками всероссийского проекта "Высота 868", уральские волонтеры в 2016 году реконструировали старую заброшенную метеостанцию на горе Рай-Из (горный массив в южной части Полярного Урала - прим. ТАСС) в Ямало-Ненецком автономном округе. Теперь на станции организован приют для туристов - два помещения со спальными местами, столом и скамьями. В 2017 году на горе был осуществлен запуск метеозонда и возобновлена передача показаний метеорологам спустя 20 лет после закрытия на Рай-Из метеостанции.