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Большой Сочи стал самым популярным курортом России

В стране
7 августа, 15:17 UTC+3

По данным Ассоциации туроператоров России, 40% внутреннего турпотока принимает Адлер

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© Артур Лебедев/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Регион Большого Сочи занял первое место по популярности в сфере внутреннего туризма летом 2017 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туристических компаний.

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Топ-10 лучших направлений России по мнению путешественников

"Самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока)", - говорится в сообщении на сайте организации.

В топ-5 также вошли Анапа, Геленджик и города Крыма.

Средняя продолжительность отдыха в регионе Сочи достигает 9-11 ночей. В Крыму этот показатель составляет 7-11 ночей. По данным туроператоров, недельная поездка в Крым в августе обойдется туристу в среднем в 26,5-32 тысячи рублей. Отдых в регионе Большого Сочи будет стоить от 25 до 28 тысяч рублей.

В Крыму наибольшей популярностью среди туристов пользуются Ялта и Евпатория, Николаевка, Судак и Алушта. 

В десятку популярнейших направлений внутреннего туризма также вошли Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал.

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