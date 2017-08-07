Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине

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Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в БородинеВ стране 7 августа, 16:50
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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Посетители символического турнира "Живые шахматы", который состоялся 6 августа 2017 года в селе Бородино Можайского района Подмосковья, впервые увидели розыгрыш знаменитой "бессмертной партии", где роль шахмат исполняли живые люди. Об этом ТАСС в понедельник сообщил национальный мастер по шахматам Михаил Стровский.
Игра состоялась напротив визит-центра Бородинского музея при поддержке Российского военно-исторического общества, Международной военно-исторической ассоциации и Шахматной федерации России. Вместо фигур были задействованы профессиональные реконструкторы, одетые в исторические костюмы русской и французской армий эпохи Отечественной войны 1812 года. За российскую сторону в турнире выступил международный гроссмейстер Дмитрий Яковенко [белые], а за французов сыграл член олимпийской сборной Тоголезской Республики и национальный мастер по шахматам Михаил Стровский [черные].
"Партия не игралась в России с 1920-х годов, а живыми фигурами игралась вообще впервые. Ее уникальность заключается в большом обилии жертв - белые за все время игры отдают все важные фигуры: одного слона, две ладьи, ферзя и множество пешек. Со стороны черных потеряно всего три пешки. Но белые все равно выигрывают, принеся на алтарь победы столько бойцов", - отметил Стровский.
С ним солидарен и гроссмейстер Дмитрий Яковенко. Несмотря на театрализованные действия, сопровождающие игру, он полностью сосредоточился на механической составляющей партии. "Я знаю эту партию с самого детства. Она потрясающая и не зря входит в так называемую "сокровищницу" истории шахмат. Думаю, зрителям понравилось", - подчеркнул Яковенко.
"Бессмертная партия" - шахматная партия, сыгранная 21 июня 1851 года в Лондоне. Международным шахматным сообществом она признана одной из самых выдающихся сыгранных партий за всю историю шахмат. Игра отличается большим количеством серьезных жертв со стороны белых фигур, что в итоге помогло им достигнуть победы.
Люди вместо шахмат
Президент Международной Военно-исторической Ассоциации Александр Валькович отметил, что каждая фигура на поле соответствовала определенному военному чину во французской и российской армии. Пешек играли обычные солдаты, офицеры выступали за слонов, военные пушки играли роль ладей, коней представляли живые лошади с всадниками, а знаменосцы были вместо ферзей.
"Королем со стороны французской армии был бригадный генерал Дарсен, а со стороны русских роль короля выполнял начальник штаба российской армии Аршинов", - сказал Валькович.
Зрительские симпатии
Арина Волкова, пришедшая на турнир вместе с сыном, поделилась с ТАСС своими впечатлениями от увиденной игры. По ее мнению, зрительские симпатии этой игре были уже обеспечены с самого начала: костюмированные "живые фигуры" и розыгрыш одной из "самых необычных шахматных партий в истории" подарили посетителям незабываемые впечатления.
"Мы с сыном не раз разыгрывали эту партию дома, но увидеть вживую, да еще и в рамках исторической реконструкции - это очень красиво, дух захватывает", - сказала она.
Как отметили организаторы мероприятия, воссозданная шахматная партия с участием реконструкторов, позволила участникам не только прикоснуться к миру шахмат, но и увидеть, как одевались военные во время Отечественной войны 1812 года.
"Мероприятие прошло очень успешно, и у нас есть идея организовывать такие турниры каждый год, используя разные исторические эпохи", - пояснили организаторы.