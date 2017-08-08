Паводок на Дальнем Востоке: Приморье подтопило, регионы на Амуре готовятся к удару стихии

ТАСС, 8 августа. Ливни на Дальнем Востоке уже привели к подтоплениям в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области. Во вторник, по данным Сибирского регионального центра МЧС России, из-за обильных осадков на Дальнем Востоке возможно возникновение новых чрезвычайных ситуаций.

"8 августа на территории Хабаровского, Приморского краев, Еврейской автономной области (ЕАО) возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных повышением уровней воды в реках, подтоплением территории населенных пунктов, пониженных участков местности, низководных мостов, переливом автодорог", - говорится в сообщении. Причиной бедствия остаются ливни.

Тысячи жителей Приморья попали в зону подтоплений

В Приморском крае в ночь на 7 августа от вызванного ливнями паводка пострадали пять муниципалитетов - Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ. За одну ночь над этими районами выпало до 1,5 месячной нормы осадков.

По данным МЧС на утро вторника, в зону подтоплений попали 34 населенных пункта, подтоплено свыше 2 тыс. жилых домов с населением 13 тыс. человек и более 2 тыс. придомовых территорий. От стихии пострадали 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, от "большой земли" отрезано восемь населенных пунктов с населением 20 тыс. человек. Более 6 тыс. жителей региона вторые сутки остаются без света, поскольку из-за разлива рек ремонтные бригады не могут добраться до мест аварий.

Сотни людей в Приморье вынуждены покинуть затопленные дома. Сейчас в десяти пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 430 человек, из которых 93 - дети. Этих людей приходилось вывозить из зоны подтопления на лодках, только за сутки эвакуированы 343 человека.

Паводок не только нарушил автомобильное сообщение в Приморье, но и привел к остановке почти на сутки движения на Транссибирской магистрали, где были повреждены два участка путей. Сейчас движение на этих участках осуществляется только по одному пути, что приводит к значительным задержкам пассажирских поездов. Так, во вторник поезд из Советской Гавани прибывает во Владивосток на два часа позже расписания, сообщил представитель Дальневосточной железной дороги.

Во вторник около 200 ремонтников продолжают восстанавливать четный путь на перегоне Раздольная - Кипарисово. О сроках завершения ремонтных работ пока не сообщается.

В Хабаровском крае устраняют последствия прошедших ливней

В конце прошлой неделе дожди начались и в Хабаровском крае. По данным пресс-службы регионального правительства, в Хабаровске после дождей подтоплены 62 придомовых территории частного сектора, 17 подвалов многоквартирных домов, частично отключено электричество в жилых домах. Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь пострадавшим

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил оперативно ликвидировать последствия ливневых дождей. "Глава региона распорядился оперативно провести ремонтные работы. Он также дал указание усилить мониторинг уровней воды в малых реках, а в случае возникновения ЧС быть готовыми оказать всю необходимую помощь населению", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации дежурно-диспетчерской службы правительства края, во вторник приостановлено движение по автодороге из поселка Кукан в Биробиджан, поскольку ливни спровоцировали подъем уровня воды в болотных марях. Возле Кукана вода размыла участок автотрассы, и транспортное сообщение с населенным пунктом было нарушено. Развернуты работы по отсыпке поврежденного участка, завершить ремонт планируется к 9 августа.

Еще одна чрезвычайная ситуация произошла 7 августа недалеко от села Зоевка. Здесь ливни размыли объездной участок на федеральной трассе "Уссури", где велись строительные работы. Госавтоинспекция края ввела временное ограничение движения, рекомендовав автолюбителям воздержаться от поездок по этой дороге. При этом автобусное сообщение не нарушено, оно продолжается в штатном режиме по автомагистрали Хабаровск - Находка.

Устранением последствий циклона в Хабаровском крае занимается 101 человек, используются 49 единиц техники. По уточненной информации Дальневосточного управления Росгидромета, с 8 по 9 августа на большей территории края прогнозируются осадки различной интенсивности с достижением критериев опасных и неблагоприятных явлений. На реках Хабаровского и Верхнебуреинского районов возможен подъем воды на 1-2 м, на малых реках Бикинского, Вяземского, Нанайского районов и района им. Лазо прогнозируется повышение уровня воды с подтоплением поймы.

"Ситуация с прохождением циклона и его фронтальных разделов находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Организовано постоянное наблюдение за паводковой обстановкой в регионе. Силы и средства МЧС России находятся в повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия", - заверили в ведомстве.

ЧС возможны в Амурской и Еврейской автономной областях

Готовятся к возможным паводкам и в Еврейской автономии. На внеочередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в ЕАО принято решение о переводе региональной подсистемы РСЧС в режим повышенной готовности. Главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить постоянный контроль за паводковой обстановкой: должны быть подготовлены к развертыванию пункты временного размещения, проработан вопрос подвоза питьевой воды, организована работа оперативных групп муниципальных образований.

"В автономной области ведется постоянный мониторинг водности рек. Оперативные группы в суточном режиме следят за гидрологической обстановкой", - подчеркнули в пресс-службе губернатора и правительства автономной области.

Циклон сохраняется и в соседней Амурской области. По данным синоптиков, с 4 по 8 августа в Приамурье будет неустойчивая погода с дождями. В отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, усиление ветра до 12-17 м/с.

Ранее ливни уже привели к подтоплению придворовых территорий и четырех двухэтажных домов в поселке Бурея Амурской области. В ночь на понедельник вода ушла из пострадавших квартир, пожарные откачали воду из подполий и начали просушку домов с помощью тепловых пушек.

Наводнения на Дальнем Востоке

В августе 2013 года на Дальнем Востоке России из берегов вышли несколько рек, среди которых - Амур и Зея, что привело к сильнейшему за последние 120 лет наводнению в регионе. В трех наиболее пострадавших от паводка субъектах - Хабаровском крае, Амурской области и Еврейском автономном округе - подтопленными оказались более 12 тыс. домов, из зоны бедствия были эвакуированы свыше 32 тыс. человек. Уровень воды в Амуре достигал 808 см в Хабаровске и 910 см - в Комсомольске-на-Амуре.

В июне прошлого года из-за разлива горной реки Архара произошел паводок в Приамурье. Затем из берегов вышли притоки Зеи, которая питает Амур, реки Белая и Селемджа. Разлив Селемджи привел к тому, что девять сел на севере региона оказались отрезанными от "большой земли", более 4,7 тыс. человек попали в "транспортную блокаду". Еще один приток Зеи, река Томь, в конце июня вышел из берегов в районе Белогорска, второго по численности города в Приамурье.

В результате непогоды - дождей и сильного ветра - в течение лета в 34 населенных пунктах Амурской области возникали чрезвычайные ситуации природного характера. Всего были повреждены 267 жилых домов, 572 приусадебных участка, три объекта ЖКХ, 12 социально значимых объектов, 29 км автомобильных дорог, семь мостов на автомобильных дорогах, 62 опоры ЛЭП. Пострадавшими признаны около 350 семей.

Кроме того, в конце августа - начале сентября тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье, став самым мощным за последние сто лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов, более 15 тыс. домовладений, свыше 21 тыс. земельных участков, тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Cо 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. Затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который отменили только 27 декабря.