За первую неделю августа в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за первую неделю августа. Об этом ТАСС сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"41,7 мм осадков выпало, это примерно 51% от нормы", - сказал собеседник агентства, отметив, что в ближайшие два дня в городе ожидается сухая теплая погода, однако к вечеру 10 августа в город вернутся дожди.

С начала августа региональное управление МЧС практически ежедневно предупреждало петербуржцев о ливнях, грозах и сильном ветре.