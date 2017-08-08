За первую неделю августа в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за первую неделю августа. Об этом ТАСС сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"41,7 мм осадков выпало, это примерно 51% от нормы", - сказал собеседник агентства, отметив, что в ближайшие два дня в городе ожидается сухая теплая погода, однако к вечеру 10 августа в город вернутся дожди.
С начала августа региональное управление МЧС практически ежедневно предупреждало петербуржцев о ливнях, грозах и сильном ветре.