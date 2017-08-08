В Якутии появятся 33 млн дополнительных "дальневосточных гектаров"

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Более 33 млн га станут доступны в Якутии по программе получения "дальневосточных гектаров" благодаря принятию федерального закона, расширившего территорию действия этой программы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока со ссылкой на замминистра Сергея Качаева.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий территории, в рамках которых допускается предоставление земли по программе "Дальневосточный гектар", предполагающей передачу в безвозмездное пользование гражданам России участков земли на Дальнем Востоке.

"Благодаря поправкам в закон будет открыто (в Якутии - прим. ТАСС) 11,6 млн га территорий в рамках лицензий на природопользование и 21,7 млн в рамках защитных лесов", - сказал Качаев, его слова приводит пресс-служба.

Как сообщает Минвостокразвития РФ, по состоянию на 3 августа 2017 года на Дальнем Востоке более 26 тыс. заявителей уже заключили договоры безвозмездного пользования "дальневосточными гектарами", еще 9 тыс. заявок одобрены органами, уполномоченными на предоставление земельных участков. По количеству отданных в пользование участков лидирует Хабаровский край - здесь заключено более 6,1 тыс. договоров, на втором месте Приморье (более 4,6 тыс. договоров), на третьем Сахалинская область (более 4,4 тыс.). В Якутии "дальневосточный гектар" получили более 4,1 тыс. человек.

С 1 февраля 2017 года право на "дальневосточный гектар" имеет каждый россиянин. Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.