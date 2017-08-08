Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутии появятся 33 млн дополнительных "дальневосточных гектаров"

В стране
8 августа, 15:18 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 8, августа. /ТАСС

По состоянию на начало августа, "дальневосточный гектар" получили почти 20 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Более 33 млн га станут доступны в Якутии по программе получения "дальневосточных гектаров" благодаря принятию федерального закона, расширившего территорию действия этой программы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока со ссылкой на замминистра Сергея Качаева.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий территории, в рамках которых допускается предоставление земли по программе "Дальневосточный гектар", предполагающей передачу в безвозмездное пользование гражданам России участков земли на Дальнем Востоке.

Смотрите также

"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли

"Благодаря поправкам в закон будет открыто (в Якутии - прим. ТАСС) 11,6 млн га территорий в рамках лицензий на природопользование и 21,7 млн в рамках защитных лесов", - сказал Качаев, его слова приводит пресс-служба.

Как сообщает Минвостокразвития РФ, по состоянию на 3 августа 2017 года на Дальнем Востоке более 26 тыс. заявителей уже заключили договоры безвозмездного пользования "дальневосточными гектарами", еще 9 тыс. заявок одобрены органами, уполномоченными на предоставление земельных участков. По количеству отданных в пользование участков лидирует Хабаровский край - здесь заключено более 6,1 тыс. договоров, на втором месте Приморье (более 4,6 тыс. договоров), на третьем Сахалинская область (более 4,4 тыс.). В Якутии "дальневосточный гектар" получили более 4,1 тыс. человек.

С 1 февраля 2017 года право на "дальневосточный гектар" имеет каждый россиянин. Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Дальневосточный гектар"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
3
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в Мособлсуде
7
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама