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В район строительства Крымского моста доставлена вторая плавучая опора

В стране
8 августа, 14:15 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 8, августа. /ТАСС

Комплекс плавучей системы позволит доставить и смонтировать арочные пролетные строения будущего моста

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© Владимир Смирнов/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Вторая плавучая опора, необходимая для возведения Крымского моста, прибыла из Севастополя в Керчь, в район строительства транспортного перехода между полуостровом и материковой Россией. Об этом во вторник сообщила пресс-служба заказчика проекта - ФКУ "Упрдор "Тамань".

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"Вторая плавучая опора, предназначенная для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арок Крымского моста, прибыла к керченской технологической площадке", - отмечается в сообщении. Опора на буксире и в сопровождении судов обеспечения вышла из Севастополя вечером 5 августа и преодолела расстояние в 190 морских миль в штатном режиме.

Первая плавопора прибыла в Керчь в начале августа. В пресс-службе отметили, что накануне она "была перебазирована от глубоководной набережной керченского завода "Залив" в так называемый "ковш" - акваторию у керченской технологической площадки. "Плавучим опорам еще предстоит пройти ряд тестовых испытаний", - добавили в пресс-службе.

В плавсистему, необходимую для возведения Крымского моста, входят две опоры - полностью автономные сооружения, на борту которых установлены дизель-гидравлические станции для питания всего электрического оборудования и системы балластных насосов для наполнения балластных отсеков. Комплекс плавучей системы позволит мостостроителям доставить и смонтировать арочные пролетные строения будущего Крымского моста весом почти 6 тыс. т для железнодорожной части и свыше 4 тыс. т - для автомобильной.

После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавучей системы в проектное положение - сначала по железнодорожной части, затем по автодорожной. Морская операция по перевозке и установке судоходных арок моста пройдет в августе-сентябре текущего года.

Проектировщик плавучей системы - севастопольское ЦКБ "Коралл". Ее создание велось в Севастополе с лета 2016 года - параллельно со сборкой арочных пролетов на стройплощадке в Керчи и строительством фарватерных опор в Керченском проливе.

"Стройка века"

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 км.

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