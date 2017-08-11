Илья Муромец: бренд, богатырь и бронепоезд, победивший "Гитлера"

На предполагаемой исторической родине Ильи Муромца, в Муроме Владимирской области, в знаменитого земляка верят и гордятся им со всей богатырской силой. На въезде в город стоит исполинских размеров камень с барельефом богатыря, на одной из улиц установлен макет бронепоезда "Илья Муромец". Впечатляет и 20-метровая фигура былинного героя из бронзы с поднятым мечом, установленная на берегу Оки. Именем воина названа православная гимназия, а в городской школе есть музей, рассказывающий о его жизни. А в Спасо-Преображенский монастырь приезжают тысячи верующих, чтобы поклониться частице мощей святого.

Развернуть Спасо-Преображенский мужской монастырь © Станислав Красильников/ТАСС Спасо-Преображенский мужской монастырь © Станислав Красильников/ТАСС

Дорога "без грязи черноей"

Вымышленный это персонаж или невиданной силой обладал реальный человек, доподлинно неизвестно. Сотрудники Муромского историко-художественного музея на вопросы о жизни Ильи Муромца отвечают со всей научной серьезностью, но при этом добавляют: точных данных нет. Другие ученые указывают: такие легенды есть у большого числа разных народов и встречаются далеко за пределами славянского мира. По мнению третьих, легенды о жизни Ильи Муромца в Карачарове подтверждаются историческими фактами. Как рассказал ТАСС заведующий кафедрой "История, археология и краеведение" Владимирского государственного университета доктор исторических наук Андрей Тихонов, в Муроме сохранилось немало мест, связанных с жизнью Ильи.

Развернуть Памятник Илье Муромцу на набережной Оки © Владимир Смирнов/ТАСС Памятник Илье Муромцу на набережной Оки © Владимир Смирнов/ТАСС

"Прежде всего это Карачаровский овраг. В летописях написано: "В Муроме, да в селе, да в Карачарове". И там есть источник Ильи Муромца, образованный, как гласит легенда, на месте, где оставлял следы конь великого богатыря", — рассказал ученый.

Кроме того, существует версия, что именно испив воды из родника в Карачарове, Илья Муромец, пролежавший на печи 33 года, обрел силу и здоровье.

Среди легенд, которые изучают музейщики, — рассказ о семействе Гущиных, якобы потомках Ильи Муромца.

"Отличались они силой, крепким телосложением и были гораздо выше своих односельчан. В середине XIX века представитель рода, крестьянин Иван Афанасьевич, по рассказам очевидцев, впрягался в плуг, дав отдохнуть лошади, и перетаскивал зубами мешки с мукой. Мужчинам из этого рода даже запрещали участвовать в кулачных боях", — рассказывает главный научный сотрудник музея Юрий Смирнов.

Люди, которые считают себя потомками Ильи Муромца, в Карачарове живут и сегодня. На деревянном доме по адресу: Приокская, 279, местные власти несколько лет назад даже установили табличку: "На этом месте, по преданию, стояла изба славного богатыря, святого Ильи Муромца". 70-летняя Валентина Шибаева (Гущина) называет себя потомком Ильи Муромца в 27-м поколении. Ее сын и внук, люди крепкого телосложения, работают на производстве.

Развернуть Афанасий Гущин с супругой Марией © Личный архив семьи Гущиных Афанасий Гущин с супругой Марией © Личный архив семьи Гущиных

В семье бережно хранится фотография прапрадеда Афанасия. Считается, что он был в роду самым сильным после Ильи Муромца. Говорят, именно это изображение стало прообразом 20-метрового памятника богатырю, установленного в Муроме на набережной Оки.

"Как-то в середине XIX века у одного из купцов, занимающихся пароходством, утонул якорь. Договорился он с крестьянами этот якорь поднять, да решил заплатить мужикам меньше, чем договаривались. Так прапрадед мой дотащил этот якорь к воротам купца. Пришлось богачу обращаться к Афанасию, чтобы он помог унести груз, так как ни одна лошадь с такой тяжестью справиться не могла", — рассказывает Валентина Михайловна.

В себе пенсионерка тоже чувствует богатырскую силу, на здоровье не жалуется, хотя работы по хозяйству на селе у нее много.

"После 90-х годов к нам был очень большой наплыв паломников. Люди интересовались, приезжали отовсюду — даже из Финляндии, Японии, Чехии. Некоторые оставались на ночевку у нас. Сегодня хотелось бы возродить этот интерес, да туристы жалуются, что дорога плохая. Надо нам дорогу сделать", — говорит Валентина Шибаева.

Проблема дорог известна муромлянам еще с былинных времен: "Так пехотою никто тут не прохаживат, На добром коне никто тут не проезживат. Как у той ли-то у грязи-то у черноей … Сидит Соловей-разбойник во сыром дубу".

Легенда о Муромце По преданию, Илья Муромец родился примерно между 1150 и 1165 годами. Он погиб в возрасте 40–55 лет, предположительно, при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году, когда Печерская лавра была разгромлена союзными Рюрику половцами. Причиной смерти стал, видимо, удар острого орудия в грудь. Мощи Ильи Муромца покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Надгробная плита Ильи Муромца расположена возле могилы государственного деятеля Российской империи Петра Столыпина. Часть мощей Ильи находится в одном из храмов города Мурома Владимирской области.

"Муромец" против "Гитлера"

"Илья Муромец" в древнем городе на Оке — не только человек, но и бронепоезд. В 1941–1942 годах сотрудники Муромского отделения Горьковской железной дороги принимали участие в строительстве военного состава с героической судьбой.

Развернуть Бронепоезд "Илья Муромец" © Борис Кавашкин/ТАСС Бронепоезд "Илья Муромец" © Борис Кавашкин/ТАСС

Музейщики рассказывают легенду, согласно которой строители машины вышли на митинг, узнав, что военные решили дать бронепоезду название "За Родину". В итоге он получил имя "Илья Муромец". Броня оказалась настолько прочной, что, доехав от Мурома до Франкфурта-на-Ордере, совершив более 150 огневых налетов, уничтожив несколько минометных рот, самолетов и десятки огневых точек, "Илюша" не получил ни одной пробоины.

Самым известным боем машины стала лобовая встреча с немецким бронепоездом "Адольф Гитлер" на территории современной Украины в июне 1944 года. Одного залпа муромского бронепоезда хватило, чтобы остановить противника.

Победу в Великой Отечественной войне железнодорожный богатырь встретил в 50 километрах от Берлина. Добраться до столицы Третьего рейха он не смог из-за разрушенных мостов.

В 1971 году памятник-макет бронепоезда в натуральную величину был установлен в Муроме на Владимирском шоссе, таким образом, чтобы все въезжающие в город со стороны Москвы смогли его увидеть. Рядом установлена мемориальная доска, на которой отмечен боевой путь "Ильи Муромца" с указанием имен личного состава.

Игры для богатырей

В этом году во Владимирской области впервые пройдут "Богатырские игры". Провести их предложила глава региона Светлана Орлова на Международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава" минувшей осенью.

Развернуть "Средневековые битвы" на историческом фестивале в Муроме © EPA "Средневековые битвы" на историческом фестивале в Муроме © EPA

"Сейчас обсуждается вопрос о поддержке соревнований Минспорта РФ, если это произойдет, то соревнования можно будет вывести на международный уровень. Я не исключаю, что в дальнейшем местом проведения "Богатырских игр" станет Муром как родина самого известного богатыря нашей страны", — пояснил ТАСС директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач.

Игры будут посвящены 50-летнему юбилею туристического маршрута "Золотое кольцо России". Как пояснил ТАСС советник губернатора, известный рекордсмен и тяжелоатлет Алексей Ловчев, они пройдут в формате командных соревнований. Команды будут состоять из трех человек, по аналогии со знаменитой богатырской тройкой — Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем.

Спортсмены будут поднимать над головой 150-килограммовое бревно и 400-килограммовое коромысло, удерживать автомобили весом до 10 тонн и таскать камни.

"Илья Муромец, покровители семьи Петр и Феврония — не только туристические бренды Мурома, но и в целом символы России ", — уверена губернатор Светлана Орлова. Богатырь и сегодня приносит "малой родине" вполне реальную помощь: только в 2016 году регион посетило 4 млн туристов.

Анна Устинова