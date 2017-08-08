Дагестанская делегация познакомила участников форума "Машук-2017" с народными ремеслами

ПЯТИГОРСК, 8 августа /ТАСС/. День Республики Дагестан прошел во вторник на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2017" в Пятигорске, участники форума получили возможность познакомиться с ремеслами, культурой и бытом народов республики.

"Мастера привезли с собой лучшие образцы традиционного искусства: художественную керамику из села Балхар, уникальные кубачинские украшения, которые испокон веков являются частью костюма дагестанских женщин, известные табасаранские ковры ручной работы и многое другое", - рассказали члены дагестанской делегации.

Участники форума наблюдали за созданием старинного шерстяного ковра, пробовали себя в лепке изделий из глины, резьбе по дереву, художественной обработке металла. Кизлярские казаки встречали гостей хлебом и солью. В шатре Хунзахского района можно было посмотреть, как жили ханы, пройтись по галерее пейзажей, показывающих красоту региона, приобрести специи и национальные закуски, освоить пандур - двухструнный деревянный музыкальный инструмент.

Как отметил глава дагестанской делегации Магомед Абдулаев, ежегодно на форум приезжает несколько сотен активных молодых людей из республики.

"Чтобы охват был максимально широким, мы проводим "предмашуки" (предварительный отбор участников - прим. ТАСС) даже в самых отдаленных горных районах республики. Такой подход уже дает свои результаты: к примеру, в прошлом году Садрудин Расулов из села Нижний Кегер выиграл грант на развитие собственного консервного предприятия. А это новые рабочие места для молодежи, вклад в экономику региона, импортозамещение. Есть новые проекты по патриотизму, образованию, науке и технике, направленные на вовлечение сельской молодежи в жизнь республики", - сказал он.

Форум "Машук-2017" проходит в Пятигорске с 5 по 19 августа, в его работе принимают участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Ежедневно на форуме организуются дни регионов, следующим станет День Карачаево- Черкесской Республики, который пройдет в среду. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.