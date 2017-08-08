Глава Тверской области предложил расширить участие субъектов РФ в процессе рыбоохраны

ТАСС, 8 августа. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил расширить полномочия субъектов в рыбоохранной деятельности и софинансировать ее из региональных бюджетов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам участия главы региона в совещании по обсуждению федерального проекта "Оздоровление Волги" с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Волгограде.

"Нами было внесено предложение по возможному участию субъектов РФ в мероприятиях по рыбоохране. Это позволит развернуть масштабную работу по борьбе с браконьерством", - процитировали Руденю в пресс-службе.

В ходе общения с журналистами в Волгограде после совещания губернатор Тверской области отметил, что в настоящее время, согласно федеральному законодательству, рыбоохрана является исключительным полномочием федеральных властей.

"Регионы констатировали, что процесс рыбоохраны на сегодняшний день требует усиления, и в связи с этим была высказана позиция [на совещании] о возможности софинансирования или участия областных бюджетов в осуществлении рыбоохраны", - сказал Руденя.

Как сообщалось ранее, в планы властей Тверской области входит ряд мероприятий по сохранению и восстановлению реки Волги. В частности, планируется произвести углубление дна от Твери до Ржева, модернизировать предприятия ЖКХ, которые осуществляют сброс стоков в Волгу, а также развивать рыбовоспроизводство и сохранить биологическое разнообразие рыб в бассейне реки.

Проект "Оздоровление Волги"

Федеральный проект "Оздоровление Волги" внесен весной 2017 года Министерством природных ресурсов и экологии в правительство РФ. Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года.

В результате реализации проекта планируется на 4,5 кубических километра сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.