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Завод по производству томат-пасты в Астраханской области увеличил мощности в два раза

В стране
9 августа, 11:30 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Крупнейший в России завод по производству томатной пасты "АПК "Астраханский" был запущен в эксплуатацию в сентябре прошлого года

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АСТРАХАНЬ, 9 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Завод по производству томатной пасты "АПК "Астраханский" увеличил мощности в два раза за счет ввода второй очереди производства, сообщили в среду ТАСС на заводе.

"Сейчас завершаются пуско-наладочные работы по вводу второй очереди завода. Мощности предприятия увеличились в два раза, то есть в день можно перерабатывать около 3,5 тыс. тонн томатов", - уточнили на заводе.

Там же отметили, что переработать предстоит продукцию, которая выращивается на 3 тысячах га. В прошлом году томаты выращивали на площади, которая была в два раза меньше. Сбор урожая на предприятии уже начался.

Крупнейший в России завод по производству томатной пасты "АПК "Астраханский" был запущен в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Производство разместилось на земельном участке площадью 23 га. Общий объем инвестиций в проект, которому присвоен в регионе статус "особо важного" в рамках программы импортозамещения, - свыше 4 млрд рублей. Ожидается, что предприятие к 2022 году заменит свыше 20% импорта томатной пасты в стране.

Ранее также сообщалось, что в прошлом году завод произвел около 7 тысяч тонн томат-пасты (переработка началась в сентябре). При этом спрос на нее был высокий, несмотря на то, что продавалась она дороже, чем китайская.

По информации областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, в этом году только за счет выросших потребностей для астраханского завода томат- пасты в регионе прогнозируют собрать как минимум на 100 тысяч тонн овощей больше. В прошлом году астраханские аграрии собрали почти 1,5 млн тонн овоще-бахчевых культур и картофеля (рост на 2,2%), всего было переработано более 80 тысяч тонн овощей (в 2015 году - 54,5 тыс. т). Около 70% произведенной растениеводческой продукции реализуется за пределами области, в основном в других регионах России.

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